Villaviciosa se incorpora a la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 con el objetivo de captar nuevas ayudas

El Ayuntamiento de Villaviciosa se incorporará a la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de mejorar su posicionamiento en convocatorias de ayudas y financiación regional, estatal y europea.

La propuesta recibió este jueves el dictamen favorable de la comisión informativa municipal, con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de la concejala no adscrita. La adhesión deberá ser aprobada ahora por el pleno.

Según explicó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, la entrada en esta red nacional permitirá al concejo “cumplir requisitos y puntuar en diversas convocatorias de ayudas y financiación de fondos regionales, nacionales y europeos”, ya que muchas líneas de subvención valoran la pertenencia a estructuras vinculadas a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Clima

Villaviciosa ya forma parte de la Red Española de Ciudades por el Clima y sumará ahora esta nueva vía de cooperación municipal, integrada actualmente por 786 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 33,3 millones de habitantes.

El gobierno local destaca además la experiencia reciente del concejo en la captación de financiación europea. En los últimos años, el Ayuntamiento ha obtenido más de cuatro millones de euros para proyectos vinculados a transición energética, rehabilitación y sostenibilidad turística. Entre las actuaciones financiadas figura la construcción de la nueva piscina climatizada municipal, considerada la mayor inversión pública de la historia del municipio, con una cuantía superior a los 4,2 millones de euros.

Políticas públicas

La Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 tiene como finalidad coordinar políticas municipales alineadas con los ODS y facilitar el intercambio de experiencias entre administraciones locales. Entre sus objetivos figuran la implantación transversal de la Agenda 2030 en las políticas públicas, la formación técnica, la cooperación institucional y la búsqueda de alianzas entre administraciones.

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La adhesión obliga al Ayuntamiento a asumir la declaración institucional aprobada por la FEMP sobre la Agenda 2030, elaborar un análisis de situación y un plan local de implementación de los ODS, además del abono de una cuota anual de 1.000 euros.