Yoga entre toneles: el sidraturismo asturiano explora en Villaviciosa nuevas experiencias para captar público
La propuesta programada para el día 30 combinar práctica deportiva, patrimonio sidrero y degustación gastronómica
o
El sector sidrero asturiano sigue ampliando su oferta turística con fórmulas cada vez más ligadas al ocio experiencial y el bienestar. La última propuesta llega desde el llagar Sidra Castañón, con sede en Quintueles (Villaviciosa), que celebrará el próximo día 30 de este mes de mayo una sesión de yoga entre toneles centenarios dentro de su actividad “YogaMUT”.
La iniciativa convierte las instalaciones del llagar maliayés en un espacio para combinar práctica deportiva, patrimonio sidrero y degustación gastronómica, en una imagen poco habitual hasta hace pocos años en el mundo de la sidra asturiana.
El programa arrancará a las 11.00 horas con una sesión de yoga abierta a todos los niveles. Después, los asistentes participarán en una visita guiada para conocer el proceso de elaboración de Roxmut, el vermut de sidra de la firma distinguido con el sello Alimentos del Paraíso, antes de finalizar con un aperitivo.
La experiencia se ofrece en dos formatos. La modalidad completa, “YogaMUT”, incluye yoga, visita y degustación por 24 euros. También habrá una opción denominada “ExtraMUT”, centrada únicamente en la visita y el vermut desde las 12.30 horas, con un precio de 15 euros.
La actividad refleja cómo el sidraturismo asturiano busca diversificarse más allá de las visitas tradicionales o las espichas, incorporando propuestas vinculadas al turismo sensorial y de bienestar para captar nuevos perfiles de visitantes y reforzar la experiencia alrededor de la cultura sidrera.
- Los restaurantes de Quintes y Quintueles se llenan de comensales para disfrutar de las llámparas: 'Su sabor a mar las hacen únicas
- Cita con la llámpara en Quintes y Quintueles: guía de restaurantes que participan en las jornadas gastronómicas de esta fiesta de interés turístico de Villaviciosa
- Rafa Gutiérrez, pregonero de las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara: 'Con estas fiestas también celebramos una manera de vivir
- El Principado no encuentra 'gambusinos' sin vida en la ría de Villaviciosa y concluye sobre la alta mortalidad detectada en marzo: 'No se ha podido confirmar técnicamente
- Freno a los pisos turísticos en Villaviciosa: el nuevo Plan General limitará su número y también el de las viviendas vacacionales
- Los periodistas y escritores de turismo de España se acercan a la cultura de la sidra y a su declaración como Patrimonio de la Humanidad
- La orquesta Nueva Línea, estrella del 50.º aniversario de la Sociedad de Festejos Santiago de Peón
- Villaviciosa baila, canta y suena a gaita y tambor durante el vermú del domingo: 'Hay que recuperar la tradición