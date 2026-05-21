Yoga entre toneles: el sidraturismo asturiano explora en Villaviciosa nuevas experiencias para captar público

El sector sidrero asturiano sigue ampliando su oferta turística con fórmulas cada vez más ligadas al ocio experiencial y el bienestar. La última propuesta llega desde el llagar Sidra Castañón, con sede en Quintueles (Villaviciosa), que celebrará el próximo día 30 de este mes de mayo una sesión de yoga entre toneles centenarios dentro de su actividad “YogaMUT”.

La iniciativa convierte las instalaciones del llagar maliayés en un espacio para combinar práctica deportiva, patrimonio sidrero y degustación gastronómica, en una imagen poco habitual hasta hace pocos años en el mundo de la sidra asturiana.

El programa arrancará a las 11.00 horas con una sesión de yoga abierta a todos los niveles. Después, los asistentes participarán en una visita guiada para conocer el proceso de elaboración de Roxmut, el vermut de sidra de la firma distinguido con el sello Alimentos del Paraíso, antes de finalizar con un aperitivo.

La experiencia se ofrece en dos formatos. La modalidad completa, “YogaMUT”, incluye yoga, visita y degustación por 24 euros. También habrá una opción denominada “ExtraMUT”, centrada únicamente en la visita y el vermut desde las 12.30 horas, con un precio de 15 euros.

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La actividad refleja cómo el sidraturismo asturiano busca diversificarse más allá de las visitas tradicionales o las espichas, incorporando propuestas vinculadas al turismo sensorial y de bienestar para captar nuevos perfiles de visitantes y reforzar la experiencia alrededor de la cultura sidrera.