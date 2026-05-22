La Casa de los Hevia acoge una muestra que recorre dos siglos de presencia educativa y social de la comunidad Vedruna en Villaviciosa
La exposición puede visitarse hasta el domingo, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas
La Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge la exposición conmemorativa “Nuestra historia, nuestro legado”, organizada por el Colegio San Rafael dentro de los actos del Bicentenario Vedruna 1826-2026. La apertura reunió a antiguos alumnos, profesorado, familias y vecinos interesados en conocer de cerca la trayectoria de una institución estrechamente ligada a la vida educativa y social maliayesa.
La muestra propone un recorrido por 200 años de historia a través de fotografías, uniformes, libros, cuadernos, documentos y material escolar que reflejan la evolución del centro y la huella humana y pedagógica de la comunidad Vedruna en generaciones de maliayos. La exposición en la planta baja de la Casa de los Hevia combina materiales históricos con piezas cargadas de memoria emocional, que forman parte del patrimonio del colegio y de los recuerdos de generaciones de maliayos.
Los responsables del Colegio San Rafael explicaron que la exposición está pensada para “recordar nuestra historia y compartir el legado construido entre todos durante estos dos siglos”, en una invitación abierta a toda la comunidad educativa y al público general. La iniciativa se integra en el programa del Bicentenario, que se celebra bajo el lema “200 años siendo familia”.
La exposición permanecerá abierta hasta este domingo, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas en la Casa de los Hevia.
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