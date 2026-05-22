La DOP Sidra de Asturias ficha a sus primeros "influencers de chigre": once perfiles para vender autenticidad frente al "postureo"

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias ya tiene a los primeros once perfiles que protagonizarán su nueva apuesta de comunicación digital: los llamados “Influencers de Chigre”, una campaña con la que el consejo regulador busca trasladar la cultura sidrera asturiana a las redes sociales desde relatos cotidianos y alejados del modelo clásico de promoción.

La iniciativa, presentada el pasado abril bajo el lema “No buscamos seguidores, buscamos verdad”, culmina ahora su proceso de selección tras varias semanas de candidaturas y votaciones. El resultado es un grupo heterogéneo de perfiles vinculados a gastronomía, turismo, paisaje, vida diaria o divulgación sobre Asturias.

Los seleccionados son @unapatatinapalkilo, @albamoro_, @vick.blanchh, @rocyroblesalvarez, @renecastapam, @sidrasporelmundo, @rincones.del.norte, @asturiasparaisosingluten, @taca.yacomer, @k.spb y @celiapeque.

Perfiles

La DOP plantea esta acción como un giro en la forma de comunicar la sidra asturiana, priorizando perfiles “reales” frente a grandes cuentas o creadores profesionales. El objetivo pasa por construir durante el próximo año una red de embajadores digitales que participarán en espichas, eventos, formaciones y actividades vinculadas al sector sidrero.

El proyecto busca además reforzar el valor de la sidra con denominación de origen y asociar el consumo de producto con “etiquetina” a la defensa de la manzana asturiana y del medio rural.

Gastronomía, sidrerías, tradición, paisaje o cultura popular serán algunos de los ejes sobre los que girarán los contenidos que generen estos perfiles durante los próximos meses.

La campaña se enmarca además en una tendencia cada vez más visible dentro del sector sidrero asturiano, que en los últimos años ha intensificado su presencia digital y su vinculación con experiencias ligadas al turismo, el ocio o el estilo de vida alrededor de la sidra.

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El consejo regulador sostiene que “Influencers de Chigre” abre “una nueva etapa” en su estrategia de comunicación, basada en la cercanía, la identidad y el sentimiento de pertenencia.