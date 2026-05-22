Villaviciosa activa una bolsa de empleo de socorristas para reforzar el salvamento en las playas del concejo durante este verano: estos son los requisitos y plazos para apuntarse

El Ayuntamiento de Villaviciosa pone en marcha los trámites para crerar una bolsa de empleo supletoria de socorristas acuáticos para cubrir contrataciones temporales durante la temporada estival de 2026 en el servicio de salvamento y vigilancia de playas del concejo. El proceso selectivo se realizará mediante oposición y las solicitudes podrán presentarse entre el 25 de este mes de mayo y el 3 de junio.

La convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno local el pasado 18 de mayo, tiene como finalidad disponer de personal de refuerzo para el dispositivo durante el verano. Las bases establecen que los contratos tendrán carácter exclusivamente temporal y estarán limitados a la campaña estival de este año.

Entre los requisitos exigidos figura contar con el título de ESO, carnet de conducir AM o B, certificado de socorrista acuático y acreditación para el uso de desfibrilador externo automatizado (DESA), con vigencia mínima hasta el 30 de septiembre. También será obligatorio presentar certificado médico y abonar la tasa de examen, fijada en 15 euros, o 3,75 euros para personas desempleadas.

El sistema de selección constará de dos pruebas obligatorias. La primera será un “duatlón” en la playa de Rodiles, con recorridos aproximados de 100 metros a pie y otros 100 a nado, adaptados a las condiciones de marea y meteorología. Se permitirá neopreno, pero no gafas, aletas ni elementos de impulso.

La segunda prueba consistirá en un simulacro de soporte vital básico con maniobra RCP y utilización de DESA. Será necesario obtener al menos cinco puntos para superarla.

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Las bases recogen además que la bolsa tendrá vigencia únicamente durante la presente temporada estival y tendrá carácter supletorio respecto a otras listas anteriores con el mismo objeto.