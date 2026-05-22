Villaviciosa advierte a Costas: o arregla de forma "urgente" el paseo de la ría en El Puntal o lo cerrará al público por "seguridad"
Alejandro Vega envía un requerimiento a la Demarcación en el que reclama una intervención urgente e integral
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego (PSOE), ha enviado un requerimiento a la Demarcación de Costas en Asturias en el que insiste en la necesidad de acometer una actuación integral en el paseo de El Puntal y advierte de que el Ayuntamiento podría verse obligado a cerrar la infraestructura si no se ejecutan las obras necesarias para garantizar la seguridad.
El escrito, dirigido al jefe de la Demarcación, Fernando de la Torre, reitera la "necesidad urgente de ejecutar obras de sustitución o reforma integral del paseo o senda costera de El Puntal", construido por Costas dentro del dominio público marítimo-terrestre y de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa. Vega recuerda que el gobierno local lleva "varios años" trasladando esta reclamación y sostiene que, ante la ausencia de actuaciones por parte del Estado, el Ayuntamiento ha venido asumiendo inversiones "que exceden las obligaciones de mantenimiento ordinario".
Deterioro
El Alcalde pone el foco en el deterioro de distintas partes de la infraestructura, especialmente los diques de la canal y las barandillas. El requerimiento señala que el desgaste y la "falta de adaptación a los requerimientos actuales" hacen necesaria una intervención integral y, en algunos casos, la sustitución completa de elementos. Vega añade, además, que una barandilla desprendida ya tuvo que ser repuesta por el Ayuntamiento "por razones de seguridad y riesgo inminente".
En el escrito también se alude a la respuesta remitida por Costas en noviembre de 2023, cuando la Demarcación consideró que los desperfectos detectados en el pavimento y la escollera de protección podían calificarse como "menores" y defendió entonces actuaciones de conservación y mantenimiento frente a una intervención integral. Ahora, Vega insiste en que las labores de mantenimiento ordinario “no son suficientes para garantizar el uso en seguridad” del paseo y advierte de que, si la administración estatal no adopta medidas "de forma urgente" para abordar las inversiones necesarias, el Ayuntamiento “procederá a la clausura y cierre de las infraestructuras citadas”.
Rodiles
El requerimiento se suma a otros ya trasladados por el Consistorio respecto a la pasarela de Rodiles y al resto del parque playa, sobre los que el Ayuntamiento también reclama actuaciones a Costas y al Principado.
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