Los bisnietos de un alcalde republicano de Nava exiliado en Argentina reconstruyen su historia gracias al proyecto “Orígenes” de la Comarca de la Sidra (con casos en Villaviciosa)

Luis Vigón Palacios fue alcalde republicano de Nava durante la Guerra Civil antes de terminar exiliado en Argentina. La suya es una de las huellas históricas recuperadas por el proyecto “Orígenes”, impulsado por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para ayudar a descendientes de emigrantes asturianos en América a reconstruir sus raíces familiares. Décadas después, sus descendientes pudieron visitar el Ayuntamiento que llegó a dirigir y reencontrarse con parte de una memoria familiar perdida durante generaciones.

Luis Vigón Palacios ejerció como alcalde de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Nava entre el 24 de septiembre de 1936 y el 28 de mayo de 1937. Además, figura como tesorero de la Agrupación Socialista de Nava entre 1934 y 1935, según la documentación histórica manejada dentro de la investigación desarrollada por el programa.

Turismo emocional

El caso forma parte de “Orígenes”, una iniciativa vinculada al denominado “turismo emocional” con la que la comarca sidrera trata de ayudar a familias de emigrantes a localizar pueblos de procedencia, documentación histórica y posibles vínculos todavía existentes en Asturias. El proyecto trabaja principalmente con descendientes de emigrantes ligados históricamente a Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa que emigraron a América entre finales del siglo XIX y mediados del XX.

Entre los expedientes recuperados por el programa también figura el de Patricia Rivero, nieta de Luis José Rivero, emigrante salido desde Villaviciosa rumbo a Argentina en 1911. La investigación permitió determinar que el origen familiar se encontraba en el pequeño núcleo de Carda, en el concejo maliayés, además de aportar documentación acreditativa relacionada con sus antepasados.

Abuelo

Otro de los casos ayudó a Carlos Alberto a localizar el origen de su abuelo materno, emigrado desde Asturias a Cuba en 1923. La investigación situó el punto de partida familiar en San Julián, en el concejo de Bimenes.

Otra pesquisa permitió a Manuel Blanco reconstruir la historia de su abuelo paterno, nacido en 1905 y emigrado desde Villaviciosa hacia Argentina en los años veinte. Los trabajos determinaron que la familia procedía de Arroes y que todavía conserva familiares en esa zona del concejo maliayés.

La iniciativa también ayudó a Virginia Fueyo a localizar las raíces de sus abuelos Juan Bautista y Elena, emigrados en 1919 desde la aldea de Los Villares, en Cabranes, hacia Argentina. El proyecto permitió comprobar que aún conservan familia en Asturias y facilitó el contacto entre ambas ramas familiares.

Entre los expedientes resueltos figura igualmente el de Alberto Martínez, descendiente de un emigrante salido de Villaviciosa rumbo a Argentina en 1924. Tras una investigación “intensiva”, según explica la propia iniciativa, se logró localizar tanto la partida de nacimiento de su abuelo como parte de la familia que todavía permanece vinculada al concejo.

Niévares

También Valeria consiguió reconstruir la historia de su abuelo Félix Dindurra, nacido en 1891 y emigrado desde Niévares, en Villaviciosa, hacia Argentina. La investigación permitió localizar familiares que aún residen en Asturias.

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Desde la comarca sidrera enmarcan “Orígenes” dentro de una estrategia orientada a reforzar los vínculos sentimentales entre Asturias y los descendientes de emigrantes que mantienen interés por conocer los lugares de origen de sus familias. Para participar en el programa, los interesados deben cubrir un formulario en el que aportan datos básicos sobre sus familiares emigrados, como nombres, fechas aproximadas, último lugar de residencia conocido en Asturias o destino migratorio. A partir de esa información se desarrollan labores de investigación documental, genealógica e histórica para intentar reconstruir el origen familiar y localizar posibles conexiones todavía existentes en Asturias.