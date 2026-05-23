Explosión de color en las pumaradas de Asturias: las mejores propuestas para disfrutar de la floración de los manzanos y del turismo de sidra esta primavera

Los japoneses llaman “hanami” al rito ancestral de contemplar los cerezos en flor. En España, el gran referente turístico de la primavera suele ser el Valle del Jerte. Asturias tiene también un hueco en ese turismo de floración gracias al espectáculo visual que ofrecen estos días las pumaradas cubiertas por flores blancas y rosadas en plena explosión de los manzanos.

La floración protagoniza este año buena parte de la campaña Primavera Sidrera, impulsada por el Club de Producto Sidraturismo Asturias para promocionar visitas guiadas, degustaciones y recorridos por pumaradas vinculadas a la cultura de la manzana.

“La floración en nuestros pumares es espectacular y te invitamos a que vengas a disfrutarla en primera persona”, destacan desde la entidad.

Coaña: manzanos en flor y gochos asturceltas

Una de las propuestas más singulares se desarrolla en Coaña, en una pomarada ecológica situada en Villacondide. La visita recorre una finca de tres hectáreas con 17 variedades de manzana de sidra y gochos asturceltas pastando entre manzanos, robles y castaños.

La experiencia dura unas dos horas e incluye degustación de embutido tradicional, sidra ecológica y zumo natural. Los precios son de 10 euros para adultos, 5 para niños y 8 para mayores de 65 años. Además, existe la posibilidad de añadir un picnic con productos locales por 12 euros.

Villaviciosa: 24 variedades de manzana en Coro

En Villaviciosa, Turismo Faces ofrece visitas guiadas a una finca de tres hectáreas situada en Coro, donde se cultivan 24 variedades distintas acogidas a la DOP Sidra de Asturias.

La actividad incluye recorrido por la pumarada, explicaciones sobre el cultivo y degustación final de sidra y pinchín. La duración aproximada es de una hora y el precio es de 9 euros para adultos y 3 euros para menores de 18 años.

Siero: manzanos y arándanos en una casería tradicional

Otra de las opciones se encuentra en Siero. La finca Arándanos y Manzanas de Muñó, situada en Muñó, combina plantaciones de manzana y arándanos en una antigua casería recuperada por la quinta generación familiar.

La visita guiada dura 60 minutos e incluye degustación de fruta de temporada, zumos y mermeladas artesanales elaboradas con producción propia. El precio es de 10 euros para mayores de 12 años y de 2,5 euros para menores.

El Palacio de Meres y sus pumares históricos

También en Siero, el Palacio de Meres incorpora recorridos por sus pumares dentro del entorno del palacio, declarado Bien de Interés Cultural. La propuesta mezcla patrimonio, historia familiar y visitas al antiguo llagar. Incluye recorrido por la pumarada y explicaciones sobre el edificio y su vinculación histórica con la manzana. Las visitas duran entre 30 y 60 minutos y cuestan 10 euros para adultos y 5 euros para niños, con un mínimo de diez personas por grupo.

El auge de estas actividades coincide con el crecimiento del turismo ligado a la cultura de la bebida tradicional asturiana. Las visitas guiadas a llagares y pumaradas integrados en Sidraturismo Asturias alcanzaron en 2024 un total de 45.118 visitantes, un 37,7% más que en 2022.

El club agrupa actualmente a once llagares, siete pumaradas, 21 casas de aldea, empresas de turismo activo y guías especializados, además de contar con el respaldo del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, el Clúster Empresarial de Turismo Rural de Asturias y Caja Rural de Asturias, entre otros socios.

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Las campañas de floración y mayanza reunieron el pasado año a más de 11.000 participantes, consolidando las pumaradas como uno de los nuevos iconos del turismo experiencial asturiano.