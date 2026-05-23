Les Mariñes estrenan el primer punto limpio de proximidad de la zona rural de Villaviciosa, que se plantea extender la red a otras parroquias

Villaviciosa estrena su primer punto limpio de proximidad del área rural. La instalación, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), se encuentra en Quintueles, en la zona de la tienda de Les Mariñes, espacio que ya disponía de contenedores de reciclaje y servicio de recogida de aceites usados.

El nuevo equipamiento permitirá a los vecinos depositar residuos domésticos que requieren una gestión específica y que hasta ahora obligaban en muchos casos a desplazarse hasta los puntos limpios de la Villa o La Rasa. Entre los materiales admitidos figuran pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles y equipos informáticos, pilas y baterías, aceite de cocina usado, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes y lámparas Led, aerosoles, cartuchos de tinta, radiografías, ropa, textiles y calzado, además de cápsulas de café de plástico y metal o soportes ópticos.

Petición vecinal

La actuación responde a una petición trasladada por la Asociación de Vecinos San Clemente de Quintueles. Fuentes municipales explican que la parroquia fue seleccionada por ser la más poblada de la zona rural maliayesa y por concentrar un importante volumen de población estable durante todo el año.

El gobierno local enmarca esta instalación en la estrategia de ampliación de servicios medioambientales. En este contexto, sus portavoces recuerdan la entrada en funcionamiento del nuevo punto limpio urbano de la Villa y también la puesta en marcha del primer área de compostaje comunitario en una parroquia rural, ubicada en Seloriu.

El Ayuntamiento valora de forma positiva los primeros datos de uso del nuevo punto limpio urbano. Según las cifras facilitadas por el Consistorio, el servicio alcanzó los 1.000 usuarios desde su apertura en noviembre del pasado año, lo que supone una media de 21 personas al día.

Actualmente, el servicio se presta en El Salín los miércoles y jueves, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas, mientras que el punto de La Rasa funciona los martes y viernes, en el mismo horario y los sábados de mañana. A ello se suma el servicio municipal de recogida de muebles y enseres, operativo tanto en el casco urbano como en las parroquias rurales mediante aviso previo a la Oficina Técnica Municipal o a través del formulario habilitado en la web municipal.

El alcalde, Alejandro Vega Riego, avanza que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con Cogersa para reforzar las prestaciones del servicio actual. Entre las peticiones municipales figura la posibilidad de incorporar residuos voluminosos en el punto limpio urbano y ampliar el horario de atención, ya que actualmente el operario comparte jornada entre las instalaciones de la Villa y La Rasa.

Tazones

El regidor estima que sería necesario disponer de dos trabajadores para atender ambos puntos con horario completo. Además, plantea extender progresivamente la red de puntos limpios de proximidad a otras parroquias y también a Tazones. En este sentido, Vega desvela que el Ayuntamiento ha solicitado ya varios puntos limpios de este tipo para diferentes núcleos rurales, aunque hasta ahora únicamente se autorizó el de Quintueles.

La política municipal de gestión de residuos incluye también la implantación de nuevas áreas de compostaje comunitario similares a la instalada este año en Seloriu. Este sistema permite transformar los biorresiduos en compost mediante módulos donde la materia orgánica completa un proceso progresivo de maduración.

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El gobierno local pone de manifiesto las ventajas de este modelo la reducción de costes de gestión y transporte de residuos, la disminución de la huella de carbono y la mejora de la separación selectiva en origen, especialmente en entornos rurales donde la recogida convencional presenta mayores dificultades logísticas.