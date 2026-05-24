Los paseos de la ría hacen agua: Villaviciosa exige a Costas que actúe en el parque playa de Rodiles y en El Puntal a las puertas de la campaña estival

Las últimas reclamaciones del Ayuntamiento de Villaviciosa a la Demarcación de Costas por el estado de varias infraestructuras de Rodiles y El Puntal, incluyendo la advertencia municipal de cierres si no se garantiza la seguridad de los usuarios, evidencia las diferencias que mantienen ambas administraciones desde hace años sobre actuaciones y obras vinculadas al entorno de la ría maliayesa. A esos desencuentros se sumó recientemente el conflicto urbanístico de La Barquerina, finalmente desbloqueado tras la modificación del deslinde estatal.

Las quejas de la administración local se producen a las puertas del verano y en una de las zonas con mayor afluencia turística de Asturias.

El principal frente abierto afecta al entorno de Rodiles. El Ayuntamiento ha solicitado a Costas actuaciones urgentes en varias estructuras del parque playa y de la senda ejecutada en 2006 dentro de la actuación urbanística desarrollada en la zona. Entre los elementos señalados figuran el puente peatonal de madera, el dique de la canal en la zona de Miami y distintas pasarelas elevadas integradas en el recorrido de la PR AS-231, la única senda homologada situada dentro de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.

El gobierno local sostiene que el deterioro acumulado hace necesarias actuaciones de mayor alcance y recuerda que, aunque el convenio firmado en 2005 atribuye al Ayuntamiento labores ordinarias de mantenimiento, el Consistorio ha venido ejecutando reparaciones que considera superiores a esas obligaciones. Las diferencias sobre el alcance de las actuaciones vienen de atrás. Ya en 2023 el Ayuntamiento había solicitado intervenciones en el puente peatonal y el entorno del dique. La Demarcación respondió entonces que no se habían detectado desperfectos relevantes en algunas estructuras y que otros daños podían considerarse menores.

Ahora el Ayuntamiento entiende que el estado de ciertos elementos requiere inversiones más amplias y advierte, incluso, de posibles cierres puntuales si no pueden garantizarse las condiciones de seguridad.

A la situación de Rodiles se suma la del paseo fluvial de El Puntal. El alcalde, Alejandro Vega, también ha reclamado recientemente a Costas una actuación integral en esa senda litoral, situada dentro del dominio público marítimo-terrestre y del entorno protegido de la ría.

El Ayuntamiento señala el deterioro de barandillas, pavimentos y diques de la canal y considera insuficientes las labores ordinarias de conservación realizadas. Costas había defendido anteriormente que los desperfectos podían abordarse mediante trabajos de mantenimiento, sin necesidad de acometer una reforma integral, algo que el Consistorio rechaza, alertando de que, si la situación no mejora, también podría decretar cierres por motivos de seguridad.

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Otro de los episodios recientes que evidenció las diferencias entre el Ayuntamiento y Costas fue el de La Barquerina. La Demarcación notificó hace semanas la validación del nuevo deslinde de la zona, decisión que permitió desbloquear la situación de un edificio ya construido y de otro proyecto residencial a causa de una denuncia de Costas basada en el deslinde de hace dos décadas.