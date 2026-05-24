"Rescatados" cuatro excursionistas que se habían perdido en los montes de Peón: exitoso simulacro de emergencias con perros y drones
El ejercicio fue “lo más parecido a casos reales”, tanto por el tipo de intervención como por las condiciones del terreno y el horario nocturno.
La Unidad Canina de Rescate de Asturias organizó en la noche del sábado un simulacro de búsqueda en monte en el entorno del Alto de la Cruz, en Peón, con participación de Protección Civil de Villaviciosa y de la Unidad de Drones del SEPA. El ejercicio recreó la desaparición de cuatro personas en una amplia zona forestal.
El operativo movilizó a cinco integrantes de la Unidad Canina de Rescate de Asturias junto a sus respectivos perros, seis voluntarios de Protección Civil de Villaviciosa y un equipo de drones del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
La Cruz
La práctica se desarrolló en las inmediaciones de La Cruz de Peón, donde se simuló la desaparición de cuatro excursionistas. A partir del supuesto último punto de avistamiento, los equipos comenzaron el rastreo de la zona mediante búsquedas terrestres y apoyo aéreo.
El ejercicio permitió coordinar sobre el terreno el trabajo de los perros y de los drones en una operación de búsqueda nocturna en grandes áreas de monte.
Desenlace
El simulacro se prolongó durante varias horas y concluyó una vez localizadas las cuatro personas. Los organizadores destacaron que el planteamiento del ejercicio fue “lo más parecido a casos reales”, tanto por el tipo de intervención como por las condiciones del terreno y del horario nocturno.
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