De Villaviciosa a Covadonga para visitar a la Santina: la asociación maliayesa que lleva 54 ediciones peregrinando a pie y de noche hasta el real sitio también cumplió este año

La Asociación Recreativa Camín Villaviciosa-Covadonga (ARCAVICO) celebró este fin de semana la 54.ª edición de su tradicional peregrinación nocturna a pie hasta Covadonga. La marcha, iniciada en 1972, reunió a cerca de medio centenar de participantes en el tramo final hasta el santuario.

La salida tuvo lugar a las doce de la noche del viernes desde la plaza de Carlos I, en Villaviciosa. Un total de 31 socios iniciaron la caminata, que contó durante todo el recorrido con vehículos de apoyo y avituallamiento para acompañar a los participantes.

La primera etapa discurrió por localidades como Fuentes, Breceña, Anayo, Borines, Miyares, La Goleta, Prunales, Ozanes y El Romillín, hasta alcanzar Cangas de Onís, donde los caminantes realizaron la tradicional fotografía junto al puente "romano".

Ofrenda

Ya en la capital canguesa se incorporaron nuevos socios del colectivo, con lo que la participación rondó finalmente el medio centenar de personas en el último tramo hacia Covadonga. Una vez allí, los peregrinos asistieron a la misa en la basílica y realizaron la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Covadonga.

Durante la jornada también hubo recuerdo para los socios fallecidos y, de manera especial, para los impulsores de esta ruta hace más de medio siglo, los maliayeses Luis Trivín, “El Filipu”, y Antonio López Cubillas, “Toni”.

El grupo, a la salida de Villaviciosa. / V. Alonso

Los participantes rindieron además homenaje a José Manuel Rubio Rivero, antiguo socio fallecido que mantenía la costumbre de invitar cada año a una caja de sidra al paso de la expedición por Fuentes, una tradición conocida dentro del colectivo como “la caja de José Manuel”.

Itinerario histórico

Desde la asociacion subrayaron su intención de “seguir fomentando la afición por la naturaleza y las rutas a pie” y de mantener vivo el itinerario histórico entre Villaviciosa y Covadonga.

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La peregrinación concluyó con la habitual comida de confraternización, en la que se entregaron diplomas y recuerdos conmemorativos de la edición de 2026, además de realizarse la tradicional fotografía de grupo junto a la estatua del rey Pelayo.