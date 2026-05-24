Villaviciosa suena en Europa: la Banda de Música animará este verano (ya hay fecha) el desfile central de Disneyland París

La Banda de Música de Villaviciosa actuará el próximo 21 de julio en el desfile central de Disneyland París tras ser seleccionada por la organización del parque en un proceso internacional de evaluación audiovisual. La iniciativa movilizará a más de 70 personas y servirá como plataforma de promoción cultural del concejo bajo el proyecto “Villaviciosa suena en Europa”.

La presentación oficial del proyecto tuvo lugar este sábado durante el Concierto de Primavera celebrado en la Plaza de Obdulio Fernández, frente al Teatro Riera, dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Villaviciosa. Allí, el director de la banda, José Antonio Fernández Fernández, explicó que la agrupación recibió la invitación tras superar un proceso de selección en el que Disney evaluó distintos materiales audiovisuales enviados por la formación maliayesa.

“Es la primera vez que la Banda de Villaviciosa participa en un evento de estas características. A Disneyland París no va quien quiere, ellos te tienen que invitar”, señaló Fernández durante el acto.

Desplazamiento

El desplazamiento reunirá a 44 músicos, alumnado de la escuela y más de veinte acompañantes, superando las setenta personas. Fernández agradeció el respaldo institucional y privado recibido para hacer viable el viaje, citando expresamente al Ayuntamiento de Villaviciosa, al Principado de Asturias y a las empresas Promotora Cadenas y DICAR Construcciones.

El concierto arrancó con un desfile por el centro urbano y continuó con un repertorio ajeno al que interpretarán en Francia. La primera parte incluyó piezas como “Las calles de mi Villena”, el intermezzo de “Cavalleria Rusticana”, “Las Playas de Río”, “Concerto d’Amore” y una selección musical de “Tarzán”. La segunda mitad del recital ya incorporó algunas de las marchas vinculadas al universo Disney que formarán parte de la actuación en París.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, defendió la inversión municipal en programación cultural y vinculó el proyecto al incremento del apoyo institucional a las actividades culturales del concejo. También destacó la implicación de empresas privadas “que están aportando a la creación de riqueza en Villaviciosa y se comprometen además apoyando proyectos de nuestro concejo”.

Amigos de la Música

El proyecto “Villaviciosa suena en Europa” se articula a través de la Asociación de Amigos de la Música de Villaviciosa, la Banda de Música y su Escuela de Educandos, con colaboración municipal, y plantea una dimensión tanto artística como pedagógica. La iniciativa combina músicos en formación con intérpretes experimentados y adapta el trabajo de la agrupación al formato específico de desfile internacional.

La documentación del proyecto subraya además el impacto internacional de la actuación. Según las estimaciones incluidas en la memoria, el complejo de Disneyland París recibe en esas fechas entre 50.000 y 55.000 visitantes diarios, mientras que el desfile central congrega simultáneamente entre 15.000 y 25.000 espectadores a lo largo del recorrido.

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La organización considera que la participación permitirá situar la música de banda asturiana “en un contexto de difusión internacional excepcional”, con presencia ante público procedente principalmente de Francia, Reino Unido y países del Benelux.