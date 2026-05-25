Braulio Llamero recoge en Quintes el premio del concurso de cuentos infantiles “Félix Pardo” en el cierre del Festival de la Llámpara

La Sociedad Cultural y Recreativa “Clarín” de Quintes, en Villaviciosa, entregó este domingo el premio de la XVII edición del Concurso de Cuentos Infantiles “Félix Pardo” al escritor y periodista zamorano Braulio Llamero Crespo, ganador con la obra “La jirafa más alta”.

El acto puso el cierre a las jornadas de la Llámpara de Quintes y Quintueles y reunió a representantes de la entidad organizadora, miembros del jurado y público asistente.

El concurso nació con el objetivo de fomentar la escritura dirigida al público infantil y, al mismo tiempo, rendir homenaje a Félix Pardo, expresidente de la SCR Clarín y una de las figuras que impulsó de forma decisiva la actividad de la sociedad cultural. El certamen está patrocinado por Pepe Pardo, actual presidente de la entidad y hermano del homenajeado.

La edición de este año registró una elevada participación, con un total de 406 cuentos presentados. El jurado estuvo integrado por Clara Ojeda, María Bárcena, Diego Vigorra, María Jesús Acevedo y Ángeles Álvarez, con la colaboración del alumnado de quinto y sexto de Primaria del CRA Les Mariñes.

En la entrega participaron Pepe Pardo, la coordinadora del concurso, Clara Ojeda, y la concejala de Cultura maliayesa, Reyes Ugalde Tuero.

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La jornada incluyó además una actuación del joven violinista Juan Martínez Blanco, que interpretó varias piezas durante la clausura.