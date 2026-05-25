Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: "Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte"

Un vecino de Villaviciosa, Manuel Ampudia, ha estado a punto de morir por la picadura de una víbora. El hombre, vecino de Villaverde de la Marina, pasó dos días en la UCI tras entrar en parada cardiorrespiratoria, y tuvo que ser trasladado al HUCA.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde, cuando el hombre, que tiene un criadero de perros de la raza pastor australiano, se percató de que había un reptil en medio de su finca. "Pensaba que era una culebra como hay tantas, y por eso la cogí por la cola sin pensar demasiado", explica, con la intención de que sus perros no resultadran atacados por el animal.

La sorpresa vino cuando el reptil se revolvió y le picó primero en el pulgar de una mano, y después en el pulgar de la otra al intentar arrancárselo. Fue entonces cuando vio que era una víbora cantábrica de un tamaño aproximado de 70 centímetros de envergadura, "un ejemplar de gran tamaño, porque suelen ser más pequeñas". Tras la picadura, Manuel relata como vivió esos instantes con relativa tranquilidad. De hecho tras la mordedura tuvo la presencia de ánimo suficiente como para coger a la víbora y grabar con su móvil un pequeño vídeo explicando lo que le había sucedido, con una intención divulgativa.

Mucho efecto

Varios años residiendo en México le han dado alguna experiencia con serpientes, pero no esperaba que le hiciera una reacción tan fuerte. "Pensaba que trasladar los dedos con agua fría y jabón no me iba a hacer demasiado efecto, pero no fue así ", relata. Envió el vídeo a su hijo, que también entiende de serpientes, y fue él quine le dijo que se encaminara rápidamente al centro de salud más cercano, el de la Venta de Ranes, porque podría ser peligroso. Allí vieron que la situación empeoraba rápidamente y llamaron al zoológico de Cabárceno, para interesarse por el antídoto necesario en su caso.

Como había chupado el veneno con los labios rápidamente se le inflamó la boca y se le cerraron las vías respiratorias. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Cabueñes, donde entró en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado. Estuvo dos días en la UCI, y finalmente fue derivado al HUCA en Oviedo, al Servicio de Cirugía Plástica. "La mordedura hace que la piel se muera y querían mirar si tenían que operarme los dedos, pero finalmente no ha sido así", relata, tras recibir el alta.

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Se da la circunstancia además, de que Manuel es diabético. "Llevo una bomba de insulina desde hace tiempo, y eso hace que sea más vulnerable. Pero he podido resistirlo, ha sido una suerte", se congratula. El vídeo que ha grabado cuenta ya con un buen número de visualizaciones en sus redes sociales, y aspira a que sirva de advertencia para muchos. "Según he podido constatar con los vecinos de la zona de la costa de Villaviciosa, la presencia de víboras es cada vez más frecuente, antes no había tantas", asegura Manuel. Por eso espera que la gente sea cuidadosa y tenga especial atención con los niños pequeños, porque "yo me he salvado pero un niño de poco peso igual no".