Villaviciosa acogerá el encuentro “Conmovidas” con mujeres de Bimenes y del concejo maliayés

La Casa de Encuentro de Mujeres de Villaviciosa será escenario el jueves 4 de junio del encuentro “Conmovidas”, una jornada que reunirá a participantes de los talleres desarrollados por Territorio Emocional junto a mujeres de Bimenes y del concejo maliayés.

La actividad se celebrará entre las 10.00 y las 13.00 horas y estará dinamizada por Virginia Páñeda Sanz y Sara Villanueva de la Hoz, responsables del proyecto @territorioemocional.

El encuentro se plantea como “un espacio donde las mujeres nos encontramos para mirarnos, escucharnos y reconocernos”. La propuesta gira en torno al autoconocimiento emocional, el cuerpo, la identidad y la sororidad, en un formato de recorrido vivencial compartido.

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La iniciativa cuenta con la participación de EnteMujeres de Bimenes y mujeres de Villaviciosa, y se enmarca en las actividades impulsadas desde el área de igualdad del Ayuntamiento maliayés, junto a la Comarca de la Sidra y programas vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.