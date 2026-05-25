Villaviciosa cierra el ejercicio de 2025 con músculo económico: 5,8 millones de euros de superávit y más de 10 millones en caja
El gobierno municipal prevé aprobar en junio unas cuentas anuales que incorporen parte del superávit para inversiones, con especial atención a los camjnos
El Ayuntamiento de Villaviciosa llevará al Pleno del jueves la liquidación del presupuesto de 2025 con unas cuentas que reflejan un remanente para gastos generales de 5,8 millones de euros y unos fondos líquidos superiores a los 10,1 millones. El gobierno local prevé ahora aprobar en junio unas nuevas cuentas municipales que permitan incorporar parte del superávit a inversiones financieramente sostenibles, con especial atención a caminos rurales.
La liquidación elaborada por los servicios económicos municipales sitúa el remanente neto de tesorería para gastos generales en 5.867.908 euros, mientras que el remanente total alcanza los 8,5 millones y el remanente de crédito supera los 9,4 millones. El acta de arqueo refleja además unos fondos líquidos de 10.142.491 euros.
El informe económico también recoge 1,15 millones de euros en derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago por valor de 1,59 millones. El resultado presupuestario ajustado se eleva a 2,13 millones de euros.
"Cuentas saneadas"
Con estas cifras, el ejecutivo local sostiene que el Ayuntamiento mantiene una situación de “cuentas saneadas” tras varios ejercicios consecutivos con resultados positivos. El equipo de gobierno ya trabaja en unos presupuestos que prevé aprobar el próximo mes y que podrán incorporar inversiones financieramente sostenibles autorizadas por el Gobierno central para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
Ese mecanismo permitirá destinar parte del superávit a actuaciones que no computan dentro de la regla de gasto, siempre que estén vinculadas a servicios e infraestructuras consideradas sostenibles. Entre los ámbitos previstos figuran abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado, infraestructuras de transporte, servicios sociales o mejora de equipamientos públicos.
El gobierno municipal ya avanza que una de las prioridades será ejecutar nuevos planes de caminos en la zona rural, además de otras inversiones aún por concretar.
"Mentiras"
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, defendió los resultados económicos del mandato y aseguró que “demostramos otro ejercicio más los buenos resultados que da gestionar con honradez y con eficacia”. El regidor también criticó al PP local por las “mentiras” difundidas sobre la situación económica municipal.
Vega Riego advirtió, no obstante, de la necesidad de mantener “prudencia” ante el incremento de gasto que deberá asumir el Ayuntamiento en los próximos años. Entre los factores citó la financiación de las obras de la piscina municipal, el impacto económico de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el déficit estructural derivado de la residencia y la piscina municipales, que cifró en más de 1,2 millones de euros anuales.
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