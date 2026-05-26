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Atasco monumental en la autovía de Villaviciosa (A-64) por obras en un túnel y un accidente de tráfico: retenciones kilométricas en una jornada de playa festiva en Oviedo

Uno de los tubos de Fabares permanece cerrado al tráfico desde hace semanas por los trabajos de mejora y modernización

El atasco en la autovía.

El atasco en la autovía.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

Atasco monumental en la autovía de Villaviciosa (A-64). Las obras de mejora y modernización del túnel de Fabares, en Villaviciosa, y un accidente están generando esta mañana importantes retenciones de tráfico en ambos sentidos de la vía. Las colas son kilométricas especialmente en el sentido de Oviedo a la comarca oriental en una jornada festiva en la capital de Asturias, con sol, calor y numerosos desplazamientos a las playas. La situación se ha complicado por un accidente en las inmediaciones de la capital municipal.

El atasco en una de las bocas del túnel.

El atasco en una de las bocas del túnel. / LNE

Las obras de mejora en Fabares mantiene cerrado al tráfico desde hace días uno túneles, el de sentido hacia Santander. Esta circunstancia provoca que hasta finales de junio, durante cerca de cuatro kilómetros el otro tubo sea de doble sentido, con un carril para cada sentido de la marcha, limitando la velocidad y obligando a extremar la precaución a los conductores.

Los trabajos, desarrollados por el El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hacen que durante algo más de cuatro kilómetros se produzca una limitación de la velocidad, al tener que cambiar de calzada la marcha en sentido Santander, para compartir paso con los vehículos que se dirigen hacia Oviedo, por el túnel situado más hacia el oeste.

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Una vez finalicen los trabajos en ese tubo se cambiará hacia el que actualmente está abierto al tráfico. 

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