El Lealtad celebra el brillante ascenso de su juvenil a Liga Nacional: "La temporada ha sido espectacular"

Tras casi una década de ausencia, el Lealtad ha regresado a Liga Nacional Juvenil. Y lo ha hecho tras una gran temporada, en la que han logrado el objetivo a falta de dos jornadas para el final. El conjunto maliayés celebró el ascenso matemático el pasado fin de semana, tras vencer 2-0 al Covadonga en el Nuevo Villazón. Un logro, muy disfrutado, que ahora quieren rematar, consiguiendo asegurar el primer puesto y acabar la temporada como campeones.

“Estamos muy contentos, tiene mucho mérito, es muy importante para el club que la base pueda alcanzar la mayor cota y estar en Liga Nacional, una categoría en la que se ha estado muy pocas veces, apenas tres o cuatro temporadas”, remarca Miguel Obaya, entrenador del conjunto juvenil del Lealtad.

La plantilla del juvenil del Lealtad. / Club Deportivo Lealtad

Obaya, que fue jugador del conjunto de Villaviciosa, y que fue ayudante de Luis Arturo en el primer equipo en el último ascenso a Segunda RFEF, ha disfrutado mucho con este ascenso, porque además es también vecino de la Villa. “Tiene mucho valor, porque además hemos competido con equipos con un potencial a priori mayor que el nuestro”, destaca.

64 puntos en 30 partidos

El Lealtad juvenil ha disputado una gran temporada, muy regular, que ha dado ahora sus frutos. “Destacaría como claves el trabajo, el cuidado por el detalle y el grupo”, comenta el técnico maliayés, antes de volver a resaltar que “la temporada ha sido espectacular”.

Los goles de Víctor y Daniel Torres ante el Covadonga, que han dado el ascenso, quedan ya grabados para la historia de la cantera del Lealtad, que todavía tiene por delante dos partidos más para seguir compitiendo y disfrutando.

Noticias relacionadas

El Lealtad lleva 64 puntos, tras la disputa de 30 partidos, en un curso en el que han ganado 19 partidos, empatado siete y pedido apenas cuatro. Y además tienen un gran balance, con 68 goles a favor y 32 en contra, una cifra que les convierte en la mejor defensa de la categoría