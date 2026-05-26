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Una prestigiosa orquesta gallega amenizará este sábado la gran verbena de la fiesta de Oles, en Villaviciosa

El programa se abre de viernes con una parrillada popular

La orquesta Galilea

La orquesta Galilea

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

Las fiestas de Les Flores de Oles comenzarán este viernes y volverán a abrir de forma simbólica el calendario festivo estival maliayés con un fin de semana de música, gastronomía y tradición en la parroquia costera de Villaviciosa.

La programación arrancará el viernes con una parrillada popular en el recinto festivo, uno de los actos con mayor ambiente y participación vecinal de las celebraciones.

La gran verbena llegará el sábado con la actuación de la orquesta gallega Galilea, una de las formaciones con mayor presencia en el circuito festivo del norte y habitual garantía de espectáculo en las fiestas asturianas. Compartirá cartel con Discoastur en la noche central del programa.

Misa y procesión

Las fiestas, dedicadas a la Virgen de la Salud, tendrán el domingo su jornada principal con la misa solemne y la tradicional procesión, uno de los actos más arraigados y multitudinarios de la celebración. Ese mismo día se disputará además un campeonato de tute en el prau de la fiesta, con premios compuestos por jamones, quesos y aceite tanto para el cuadro principal como para la repesca.

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La programación se completa además con distintas iniciativas impulsadas por la comisión organizadora, entre ellas la venta de camisetas conmemorativas para colaborar con la financiación de las celebraciones.

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