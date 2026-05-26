Una prestigiosa orquesta gallega amenizará este viernes la primera verbena de la fiesta de Oles, en Villaviciosa

Las fiestas de Les Flores de Oles comenzarán este viernes y volverán a abrir de forma simbólica el calendario festivo estival maliayés con un fin de semana de música, gastronomía y tradición en la parroquia costera de Villaviciosa.

La programación arrancará con una parrillada popular en el recinto festivo, uno de los actos con mayor ambiente y participación vecinal de las celebraciones. La gran verbena del viernes contará con la actuación de la orquesta gallega Galilea, una de las formaciones con mayor presencia en el circuito festivo del norte y habitual garantía de espectáculo en las fiestas asturianas. Compartirá cartel con Discoastur en la primera noche central del programa.

El sábado, la verbena correrá a cargo de "Charlestón" y Discoastur

Misa y procesión

Las fiestas, dedicadas a la Virgen de la Salud, tendrán el domingo su jornada principal con la misa solemne y la tradicional procesión, uno de los actos más arraigados y multitudinarios de la celebración. Ese mismo día se disputará además un campeonato de tute en el prau de la fiesta, con premios compuestos por jamones, quesos y aceite tanto para el cuadro principal como para la repesca.

El lunes habrá misa por los difuntos de la parroquia, sesión vermú, juegos infantiles concurso de postres, cena campestre y verbena

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Se venden camisetas conmemorativas para colaborar con la financiación de las celebraciones.