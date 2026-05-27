¿Cuándo acabarán las obras que colapsaron el martes la autovía de Villaviciosa y que amenazan el verano? El Ministerio de Transportes ya tiene plazos

El Ministerio de Fomento prevé que las restricciones por obras en el túnel de Fabares que mantienen cerrado uno de los tubos y generaron un grave atasco de tráfico el martes pasado en la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) concluyan a finales de junio, antes de los meses centrales del verano. Un retraso sobre ese calendario amenazaría con multiplicar la gravedad de las retenciones en una vía de comunicación que ya suele colapsarse los fines de semana de julio y agosto debido a los desplazamientos hacia las playas y zonas turísticas del oriente asturiano.

El episodio del martes coincidió con un día festivo en Oviedo, una jornada de temperaturas inusualmente altas y un fuerte aumento de tráfico hacia la costa. La situación se vio agravada, además, por un accidente en las inmediaciones de Villaviciosa.

La preocupación se centra ahora en la posibilidad de que las restricciones por obras lleguen a julio y agosto, cuando la A-64 soporta los mayores volúmenes de tráfico. En muchos fines de semana estivales, la autovía ya registra importantes retenciones hacia el oriente durante la mañana y en sentido a Oviedo y al área central durante las operaciones de retorno de la tarde, sin incidencias ni obras.

Actualmente, los trabajos obligan a mantener la circulación en ambos sentidos por un único tubo del túnel de Fabares, entre los kilómetros 4,8 y 9,6 de la autovía. El tráfico se desvía provisionalmente mientras avanzan las obras de modernización y mejora de seguridad de la infraestructura.

Protección contra incendios

Las actuaciones incluyen la construcción de tres nuevas galerías de evacuación y la renovación de los sistemas de protección contra incendios, suministro eléctrico, comunicaciones y señalización de emergencia.

Los trabajos forman parte del plan estatal de mejora de siete túneles asturianos de las autovías A-8 y A-64, con una inversión global de 33,91 millones de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además del tráfico bidireccional provisional por un único tubo, las obra incluyen también cortes puntuales simultáneos en ambos sentidos para ejecutar voladuras. Según la información del Ministerio de Transportes, estas interrupciones, de unos quince minutos de duración, se realizan de lunes a viernes entre las doce y la una del mediodía y, de lunes a jueves, entre las ocho y las nueve de la noche.

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En todo caso, la previsión oficial del Ministerio de Transportes es que las afecciones concluyan a finales de junio, evitando así coincidir con el grueso de la temporada alta estival en una de las principales vías de acceso al litoral oriental asturiano.