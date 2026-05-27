Castiellu la Marina (Villaviciosa) calienta motores para San Juan: tres días de fiesta, verbenas (con Assia) y corderada

La parroquia maliayesa de Castiellu la Marina celebrará del 12 al 14 de junio sus fiestas de San Juan con un programa que combina gastronomía, música, tradición sidrera y actividades populares. La verbena del sábado con Assia y NachoTer.O será uno de los platos fuertes.

Las fiestas arrancarán el viernes 12 con una gran parrillada popular desde las 21.30 horas, seguida del pregón, previsto para las 23.45 horas, a cargo de las vecinas Cristina Rodríguez y Ana Rosa Villazón. Ya de madrugada, desde las 00.15 horas, comenzará la primera gran verbena con la orquesta Salsarena y DJ Pika.

El sábado 13 concentrará buena parte de las actividades tradicionales y festivas. La jornada comenzará a mediodía con el IX Concurso de Sidra Casera y el IX Memorial Máximo Álvarez de bolos, con participación de las parejas Sergio y Berto, de P. B. Sotrondio, y Sol y Elías, de P. B. Ciares.

Por la tarde habrá paella popular y, desde las 17.00 horas, la XV Concentración de Vehículos Clásicos “Memorial Miguel Ángel Pidal”.

La programación continuará con juegos infantiles, una cena de callos y la gran verbena nocturna, que estará amenizada por la orquesta Assia y NachoTer.O. La noche concluirá con una sesión de fuegos artificiales.

El domingo 14 tendrá lugar la jornada central de las celebraciones en honor a San Juan Bautista. La misa solemne comenzará a las 12.00 horas y contará con la actuación del Coro Clásico Gijón CISE.

Después se celebrará la sesión vermú con Noelia Campos y una comida popular con la undécima edición de la corderada a la estaca. Por la tarde, la fiesta continuará con música de Ceferino Otero y la tradicional entrega del bollu.

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Las celebraciones están organizadas por la Asociación de Vecinos San Juan Bautista, con colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y Fundación Caja Rural de Gijón.