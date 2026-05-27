Villaviciosa amplía el plan de desbroces de caminos y supera ya el medio millón de metros lineales previstos para este año

Villaviciosa intensificará este año el plan municipal de desbroces con actuaciones previstas sobre más de 500.000 metros lineales de carreteras, caminos públicos, sendas, accesos a playas y fajas forestales. El Ayuntamiento acaba de publicar el calendario de trabajos y los primeros desbroces ya han comenzado con medios municipales.

El dispositivo combinará nuevamente el trabajo del tractor municipal recuperado en 2019 con un contrato adjudicado a una empresa local por un periodo de tres años y un coste anual de 78.879 euros, lo que eleva la inversión total prevista hasta los 236.637 euros.

Según los datos municipales, el plan de este ejercicio contempla actuar sobre 240.000 metros lineales mediante el contrato externo y otros 86.000 con el tractor municipal. A ello se suman unos 130.000 metros adicionales correspondientes a las llamadas fajas forestales, consideradas zonas de especial riesgo de incendios.

La ampliación del servicio llega además después de que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) trasladara al alcalde, Alejandro Vega, la necesidad de reforzar los desbroces ante las quejas vecinales registradas en distintas parroquias del concejo.

“Damos un paso más de mejora en este servicio básico para la zona rural, incrementando el presupuesto y mejorando la organización del servicio”, señala el regidor en el documento municipal. Vega recuerda además que el actual gobierno recuperó en 2019 el servicio de tractor desbrozadora municipal, que había sido eliminado durante el anterior mandato del PP.

Playas y zonas turísticas

La organización de los trabajos prioriza durante estas primeras semanas los accesos a playas y zonas turísticas antes del inicio de la temporada estival. El tractor municipal ya ha intervenido en aparcamientos de arenales, parcelas municipales y en la parroquia de Oles.

El Ayuntamiento explica además que el calendario se ha diseñado teniendo en cuenta las fiestas parroquiales para intentar que los caminos estén acondicionados coincidiendo con las celebraciones locales. Incluso se prevé repetir actuaciones en algunas vías principales donde la maleza crece con mayor rapidez o donde el desbroce ordinario coincide demasiado pronto o demasiado tarde respecto a las fiestas.

El operativo del tractor municipal se concentrará especialmente en la zona de Les Mariñes, incluyendo parroquias como Quintes, Villaverde, Careñes, Argüeru y Oles.

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Por su parte, el contrato adjudicado a la empresa local incluye trabajos en más de 250 kilómetros lineales distribuidos por decenas de caminos y carreteras municipales entre mayo y septiembre. La programación afecta a núcleos y vías de parroquias como Selorio, Tazones, Camoca, Rozaes, Arroes, Breceña, Puelles, Cazanes, Valdediós o Argüeru, entre otras muchas zonas rurales del concejo.