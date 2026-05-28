Diego Llosa y Clara Piquero, mejores deportistas de Villaviciosa, que entregará 18 premios y 6 menciones especiales en su gala anual

El teatro Riera de Villaviciosa acoge este viernes a las 19.00 horas la Gala del Deporte de Villaviciosa, en la que se distinguirá a 18 atletas o clubes, con el ciclista Diego Llosa y la jugadora de rugby Clara Piquero como galardonados destacados, al haber sido elegidos como mejores deportistas locales de 2025. Además este año se entregarán seis menciones especiales, dos de ellas a título póstumo.

El Ayuntamiento de Villaviciosa recibió más de 60 candidaturas para optar a los reconicmientos, que se reparten en 14 categorías. En tres de ellas se decidió que este año el premio sea compartido.

El galardón absoluto al mejor deportista masculino local recae en esta ocasión en el ciclista Diego Llosa, que en 2025, entre otros éxitos, se clasificó para la Copa del Mundo de gravel, también fue campeón de Asturias esta modalidad y lo convocaron con la selección española para disputar el Campeonato del Mundo. Mientras, en categoría femenina la máxima distinción es para Clara Piquero, jugadora de rugby, aunque empezó con el atletismo donde quedó campeona de Asturias en 60 metros vallas, y que en 2025 disputó la Copa del Mundo con la Selección Española.

Promesas y proyección de futuro

El premio de Mejor deportista promesa femenina recae en Henar Suárez, atleta de 2004 de Quintes, que compite actualmente en el Oviedo Atletismo, multidisciplinar, y que entre sus más recientes éxitos cuenta el subcampeonato de España de pentatlón. Esta distinción, en categoría masculina, es para el piragüista Pedro García, actualmente miembro del Piragüismo El Sella, y que fue el año pasado subcampeón en los campeonatos de maratón nacionales, quinto en la prueba de Europa y séptimo en la del mundo.

Otros reconocimientos importantes son el Premio Especial del Ayuntamiento de Villaviciosa al mérito deportivo, que recae en Manuel Villazón, por su larga trayectoria en el Atletismo Villaviciosa. O el de Historia del deporte maliayo, para los expresidentes del Lealtad de fútbol, Juan Carlos López y Manuel Vigón.

Hay más distinciones. El Patrocinio Deportivo Local es para Los Caserinos; el de Mejor Club Local, para el Basket Maliayo; el Mejor Evento Deportivo, para el Torneo de tenis Nuestra Señora del Portal; y el de Valores Deportivos para César Pina, por impulsar el deporte de la montaña y el rocódromo.

Los galardones continúan con el reconocimiento a Labor técnica deportiva, para los entrenadores Santiago Verdasco y Abel Vallín; la trayectoria deportiva masculina y femenina para los piragüistas Rafael Zapatero y Sara Ouzande; o la trayectoria en el ámbito de las entidades para el Club Piraguas Villaviciosa- El Gaitero.

Asimismo habrá dos galardones que servirán para poner en valor la inclusión: al Trail Villa Cabra, por ser la única prueba de deporte adaptado con categorías específicas, y al compromiso humano del Club Villaviciosa-El Gaitero, que tiene dos paracanoistas.

Las seis menciones especiales

Las menciones especiales tienen como objetivo poner en valor a personas vinculadas al deporte maliayés que merecen un reconocimiento. Daniel Miranda, Hugo Rodríguez, Miguel Ángel Toral, el Club Rítmica Villaviciosa, Raúl Sariego y Emilio Álvarez -los dos últimos a título póstumo- son este año los galardonados.

En el caso de Daniel Miranda se le distingue por su trayectoria en el motocross, con más de 30 años de trayectoria en un deporte por el que le inculcó la pasión su padre. Llegó a lograr varios campeonatos de Asturias y compitió cinco temporadas en el de España, tanto en las categorías de 80 y 125 centímetros cúbicos, en las modalidades de motocross, clásica y enduro.

De Hugo Rodríguez Vigil, se destaca que haya sido un impulsor del baloncesto en Villaviciosa, con el Baloncesto Nestlé, y su continuo trabajo de entrenador y recuperador, así como su vinculación al Basket Maliayo en la actualidad.

Miguel Ángel Toral recibirá la mención por su trayectoria en atletismo, en lanzamiento de peso, donde ganó medallas a nivel nacional. Actualmente es entrenador en el Grupo Covadonga y también se dedica al surf y paddle surf.

Además, en clubes, se distingue al Club Rítmica Villaviciosa, una entidad consolidada, con una gran labor deportiva en el ámbito femenino, gimnastas compitiendo a nivel nacional, y con un 2025 en el que consiguieron un tercer puesto regional y un acenso a nivel promoción cadete-base, sin olvidar que organizan un evento anual con muchos participantes.

A título póstumo lo recibirá Emilo Álvarez, conocido como “Alfredín el de Lombarda”, un cicloturista que tenía un taller de bicicletas y fue integrante de la Sociedad Cicloturista Asturiana. Tiene además el recuerdo de una hazaña histórica: el viaje de 6.625 kilómetros que hizo en bicicleta en 1979, partiendo de Villaviciosa y que le llevó hasta Francia, Luxemburgo, Alemania, Chequia, Austria y Suiza, con el correspondiente regreso.

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También se recordará además en la gala a Raúl Sariego, y su dedicación a los bolos, en las Peñas Marcelo, Nestlé y la del Ateneo Obrero. La candidatura la promocionó la Peña El Horru, por su esfuerzo y dedicación por cuidar la tradición y cultura de los bolos.