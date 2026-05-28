Nuevos miradores, recorridos peatonales más seguros y servicios al peregrino: el plan de Villaviciosa para impulsar el Camino de Santiago

Villaviciosa quiere reforzar el peso del Camino de Santiago en el concejo con actuaciones concretas sobre el paisaje, la seguridad de los peregrinos y la creación de nuevos servicios vinculados a la ruta jacobea. La propuesta urbanística plantea desde recorridos peatonales paralelos a carreteras hasta espacios de contemplación paisajística, áreas de descanso y mejoras de señalización.

Dos peregrinos a su paso por Villaviciosa. / LNE

Las actuaciones previstas en el nuevo Plan General de Ordenación parten de una idea central: convertir el Camino en uno de los grandes ejes culturales, turísticos y paisajísticos maliayeses, mejorando tanto la experiencia del peregrino como la integración del recorrido en el territorio.

Seguridad

Uno de los aspectos más concretos pasa por actuar en aquellos puntos donde peatones y tráfico rodado comparten espacio. Para esos tramos se plantea habilitar recorridos peatonales paralelos a la carretera que permitan aumentar la seguridad de los caminantes.

También se apuesta por priorizar un “eje principal” del Camino frente a variantes o ramales secundarios, tomando en consideración las mejores condiciones para el peregrino y las infraestructuras ya existentes.

Otra de las líneas destacadas busca reforzar el valor paisajístico del itinerario jacobeo. Se plantea identificar paisajes de interés vinculados al recorrido y crear espacios de contemplación asociados a esos enclaves naturales y culturales.

La propuesta incluye además actuaciones sobre espacios degradados o residuales próximos al Camino, mediante criterios comunes de materiales, colores y mobiliario urbano, favoreciendo además la vegetalización y la integración visual del entorno.

Pueblos

Especial atención recibirán las entradas y salidas de pueblos y núcleos atravesados por la ruta, consideradas puntos clave en la percepción visual del peregrino.

El planteamiento abre igualmente la puerta a nuevos servicios vinculados al tránsito jacobeoo. Entre ellos figuran albergues, áreas de descanso y fuentes, además de otras dotaciones orientadas a mejorar la estancia de los caminantes y favorecer actividad turística ligada al Camino.

También se prevé reforzar la señalización, especialmente en bifurcaciones y cambios de dirección, mediante elementos integrados en el paisaje y con menor impacto visual.

A ello se suma la intención de señalizar monumentos y enclaves de interés próximos al itinerario y favorecer conexiones con núcleos cercanos por los que actualmente no discurre el trazado principal.

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Todas estas medidas deberán desarrollarse posteriormente mediante un futuro Plan Especial de Protección del Camino de Santiago previsto para Villaviciosa.