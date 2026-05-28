La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias
La campaña, gratuita y obligatoria, arranca el 15 de junio en Amandi y termina el 1 de julio en Camoca
La segunda fase de la campaña de saneamiento ganadero para el control de la brucelosis y la tuberculosis bovina en Villaviciosa se desarrollará entre el 15 de junio y el 1 de julio en diferentes parroquias del concejo. La actuación está coordinada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, con colaboración del Ayuntamiento maliayés para la difusión del calendario.
La programación arrancará el 15 de junio en Amandi, con controles en La Mesada; en Argüeru, en Bustiellu; y en Llugás, donde los equipos veterinarios acudirán a Arpandi, La Pedrera, El Cuestu, Les Fontines, L’Arrabal y Caxide.
El 16 de junio continuará en Argüeru, con revisiones en El Camín Rial y Cuatrocaminos; en Bedriñana, en Cabañes; y en Oles, en El Pidal y Piedresblanques.
La campaña seguirá el 17 de junio en Valdebárcena, con actuaciones en La Biesca, Condarcu, El Palaciu, Cuetu, Valduera y Mogoyu, así como en Quintueles, en Cerreu, El Peñucal, San Clemente y La Corolla.
El 22 de junio están previstos controles en Oles, concretamente en Les Areñes y Campullobu, además de varios núcleos de Valdebárcena: Riañu, Cuiñu, Oteru, La Toya, Mieyeres, Ternín y Villar.
El 23 de junio la campaña llegará a Argüeru —San Féliz, Argüerín y Foncalada— y a Cazanes.
Posteriormente, el 29 de junio se desarrollarán actuaciones en Celada, en Xingla, Poreñu, Rali, La Espina y Celada, así como en Pueyes, con revisiones en Lluaria y Villarrica.
El 30 de junio será el turno de Candanal. El calendario incluye controles en Cabañes, El Gallinal, Santecía, Pumardabá, Roces, Los Caminos, Sobia, Cermeñu, Cascu Urbanu, La Madrera y Los Llanos. Ese mismo día también habrá saneamiento en Argüeru, en Bedules y El Toral.
La segunda fase concluirá el 1 de julio en Camoca.
La Consejería recuerda que la campaña es gratuita y obligatoria. Los titulares de las explotaciones deberán presentar el libro de explotación y la documentación de los animales. Además, el ganado tendrá que estar correctamente identificado mediante crotales y sujeto e inmovilizado para facilitar la realización de las pruebas veterinarias.
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