Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias

La campaña, gratuita y obligatoria, arranca el 15 de junio en Amandi y termina el 1 de julio en Camoca

Una vaca y un xatu.

Una vaca y un xatu.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

La segunda fase de la campaña de saneamiento ganadero para el control de la brucelosis y la tuberculosis bovina en Villaviciosa se desarrollará entre el 15 de junio y el 1 de julio en diferentes parroquias del concejo. La actuación está coordinada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, con colaboración del Ayuntamiento maliayés para la difusión del calendario.

La programación arrancará el 15 de junio en Amandi, con controles en La Mesada; en Argüeru, en Bustiellu; y en Llugás, donde los equipos veterinarios acudirán a Arpandi, La Pedrera, El Cuestu, Les Fontines, L’Arrabal y Caxide.

El 16 de junio continuará en Argüeru, con revisiones en El Camín Rial y Cuatrocaminos; en Bedriñana, en Cabañes; y en Oles, en El Pidal y Piedresblanques.

La campaña seguirá el 17 de junio en Valdebárcena, con actuaciones en La Biesca, Condarcu, El Palaciu, Cuetu, Valduera y Mogoyu, así como en Quintueles, en Cerreu, El Peñucal, San Clemente y La Corolla.

El 22 de junio están previstos controles en Oles, concretamente en Les Areñes y Campullobu, además de varios núcleos de Valdebárcena: Riañu, Cuiñu, Oteru, La Toya, Mieyeres, Ternín y Villar.

El 23 de junio la campaña llegará a ArgüeruSan Féliz, Argüerín y Foncalada— y a Cazanes.

Posteriormente, el 29 de junio se desarrollarán actuaciones en Celada, en Xingla, Poreñu, Rali, La Espina y Celada, así como en Pueyes, con revisiones en Lluaria y Villarrica.

El 30 de junio será el turno de Candanal. El calendario incluye controles en Cabañes, El Gallinal, Santecía, Pumardabá, Roces, Los Caminos, Sobia, Cermeñu, Cascu Urbanu, La Madrera y Los Llanos. Ese mismo día también habrá saneamiento en Argüeru, en Bedules y El Toral.

La segunda fase concluirá el 1 de julio en Camoca.

Noticias relacionadas

La Consejería recuerda que la campaña es gratuita y obligatoria. Los titulares de las explotaciones deberán presentar el libro de explotación y la documentación de los animales. Además, el ganado tendrá que estar correctamente identificado mediante crotales y sujeto e inmovilizado para facilitar la realización de las pruebas veterinarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
  2. El atasco en la autovía de Villaviciosa (A-64) desespera a los conductores: retenciones kilométricas esta tarde en dirección a Oviedo
  3. ¿Cuándo acabarán las obras que colapsaron el martes la autovía de Villaviciosa y que amenazan el verano? El Ministerio de Transportes ya tiene plazos
  4. Villaviciosa gira hacia un nuevo modelo turístico: menos presión en la costa y más peso del paisaje, la sidra y el interior rural
  5. La DOP Sidra de Asturias ficha a sus primeros 'influencers de chigre': once perfiles para vender autenticidad frente al 'postureo
  6. Una prestigiosa orquesta gallega amenizará este viernes la primera verbena de la fiesta de Oles, en Villaviciosa
  7. Explosión de color en las pumaradas de Asturias: las mejores propuestas para disfrutar de la floración de los manzanos y del turismo de sidra esta primavera
  8. Temimos perderlo todo': los afectados por el bloqueo de las viviendas de La Barquerina (Villaviciosa) empiezan a ocupar sus casas tras meses de espera y ponen fin a 'una pesadilla

La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias

La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias

Tortas del casar, morcillas, mantecados, aceite o salmorejo: los alumnos del IES de Villaviciosa llevan sus cooperativas de venta a la plaza de abastos

¿Cuándo acabarán las obras que colapsaron el martes la autovía de Villaviciosa y que amenazan el verano? El Ministerio de Transportes ya tiene plazos

Los primeros vecinos del edificio bloqueado en La Barquerina entran en sus casas: "Estamos contentos, pero no tenemos esa felicidad plena de estrenar un nuevo hogar"

Villaviciosa amplía el plan de desbroces de caminos y supera ya el medio millón de metros lineales previstos para este año

Villaviciosa amplía el plan de desbroces de caminos y supera ya el medio millón de metros lineales previstos para este año

Una prestigiosa orquesta gallega amenizará este viernes la primera verbena de la fiesta de Oles, en Villaviciosa

Castiellu la Marina (Villaviciosa) calienta motores para San Juan: tres días de fiesta, verbenas (con Assia) y corderada

Castiellu la Marina (Villaviciosa) calienta motores para San Juan: tres días de fiesta, verbenas (con Assia) y corderada

El Lealtad celebra el brillante ascenso de su juvenil a Liga Nacional: "La temporada ha sido espectacular"

Tracking Pixel Contents