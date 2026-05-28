Villaviciosa cumple una reivindicación histórica y ultima la licitación de su primer centro de día tras decidir la ubicación

El Ayuntamiento de Villaviciosa aprobará la próxima semana la licitación de las obras para habilitar el primer centro de día para personas mayores y dependientes del concejo en la Residencia Nuestra Señora del Portal. El anuncio fue realizado por la concejala de Servicios Sociales, Lorena Villar Sánchez, durante el Pleno ordinario celebrado este jueves. Según avanzó la edil, el futuro equipamiento contará con capacidad para quince usuarios y se ubicará en un ala independiente anexa a la residencia.

La actuación cuenta con un presupuesto base de ejecución de 183.620 euros y un plazo estimado de obras de cinco meses. El centro dispondrá de acceso exterior desde la plaza de San Francisco y ocupará un espacio de 239 metros cuadrados en planta, con una superficie construida total de 434,44 metros cuadrados.

"Compatibilidad"

El gobierno municipal que lidera Alejandro Vega (PSOE) considera que la ubicación elegida es "la más adecuada por la compatibilidad con los usos actuales de la residencia, el menor coste de adaptación necesario y la infrautilización parcial de las dependencias seleccionadas." También subraya "la accesibilidad del entorno y su idoneidad para el servicio de atención previsto".

La organización propuesta reserva la planta superior para los espacios de uso exclusivo del centro de día, mientras que en la planta baja se situarán dependencias compartidas con la residencia y zonas administrativas. Además, se mantendrán los servicios actualmente utilizados por los residentes, como gerontogimnasia, podología, enfermería, terapeuta o peluquería, que podrán seguir siendo empleados de forma conjunta.

"Carencia"

La creación de un centro de día para mayores es una demanda histórica en Villaviciosa. El gobierno local subraya que era uno de sus objetivos desde 2015, al considerar que el concejo arrastraba "una carencia injustificada" frente a otros municipios asturianos.

El Principado incorporó en 2023 una primera partida de 30.000 euros para redactar el proyecto y, posteriormente, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco Fernández, confirmó al alcalde, Alejandro Vega Riego, el compromiso autonómico con la iniciativa durante una reunión celebrada en abril de 2024. Finalmente, los presupuestos autonómicos de 2026 incluyeron la financiación necesaria para ejecutar las obras.

Noticias relacionadas

El ejecutivo local recuerda además que en 2023 ya puso en marcha en Venta Les Ranes el primer Centro de Apoyo Diurno para personas mayores del concejo. n