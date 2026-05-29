Una actuación de La Voz animará la gran verbena de las fiestas de Argüeru, en Villaviciosa

La parroquia de Argüeru (Villaviciosa) se prepara para unas jornadas muy especiales con la celebración de la Fiesta de las Flores, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio en el campo de la iglesia. La cita está organizada por la Comisión de Fiestas San Mamés, en colaboración con el Mesón Pulpería Tierras Gallegas y el Ayuntamiento, con el propósito de dinamizar la vida local y acercar la gastronomía gallega al público del concejo.

El programa de actividades comienza el sábado, a partir de las 13:00 horas, con las comuniones, una sesión vermú y una comida popular que abrirá oficialmente las fiestas. Por la noche, tendrá lugar una gran cena amenizada por Marta y María, las gemelas que participaron en La Voz y ganaron varios concursos de la TPA. Después, la música seguirá con la sesión del DJ Vas Bailar.

Ya el domingo se cerrarán las celebraciones con una sesión vermut animada por el grupo De Sur a Norte, que pondrá el toque musical a la mañana y despedirá las fiestas en un ambiente cercano y festivo.

Durante los dos días, los asistentes podrán disfrutar de una carta especial de platos gallegos, con pulpo, empanada y otras elaboraciones tradicionales preparadas por el Mesón Pulpería Tierras Gallegas.

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“Animamos a vecinos y visitantes a acercarse a Argüeru y disfrutar de unas jornadas festivas que combinan tradición, música y buena gastronomía. Es una fiesta pensada para que la gente se sienta a gusto y disfrute de fiesta popular”, señalan los organizadores.