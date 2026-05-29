Complicaciones para los conductores en la autovía de Villaviciosa: al corte total de un tubo en Fabares se unen más restricciones en el túnel que discurre bajo la ría

Los problemas de circulación derivados de las obras de modernización de los túneles de las autovías de Villaviciosa no se limitan al de Fabares, donde el cierre de uno de los tubos provocó el pasado martes importantes retenciones en la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64). Los conductores se encuentran también con restricciones en el túnel de Villaviciosa de la Autovía del Cantábrico (A-8), bajo la ría, donde permanecen ocupados carriles en ambos conductos como consecuencia de los trabajos de mejora de las instalaciones de seguridad.

La coincidencia de ambas actuaciones afecta a dos puntos consecutivos del principal corredor de comunicación entre el área central, el oriente asturiano y Cantabria. Quienes llegan desde Oviedo se encuentran primero con las limitaciones de Fabares y, pocos kilómetros después, con las existentes en el paso bajo la ría, algo que ya sufre también el tráfico procedente de Gijón. Aunque las afecciones en la A-8 son menos severas que las que actualmente soporta la A-64, ambas reducen la capacidad de la infraestructura en un tramo especialmente sensible desde el punto de vista del tráfico.

Retenciones

Las restricciones en el túnel de Villaviciosa han provocado ya retenciones puntuales en distintos momentos de la ejecución de las obras. La situación cobró especial relevancia el pasado martes, cuando coincidieron las limitaciones en Fabares con un accidente en las inmediaciones de la capital maliayesa y una jornada de elevada movilidad hacia la costa favorecida por las altas temperaturas y el día festivo en Oviedo.

Los trabajos forman parte de un amplio proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la modernización integral de siete túneles de las autovías A-8 y A-64, una actuación presupuestada en casi 34 millones de euros. Además de Fabares y Villaviciosa, las obras alcanzan a los túneles de Niévares, Brañaviella, Infanzón, Deva y Cefontes, todos ellos situados en uno de los principales ejes viarios de Asturias.

El objetivo de la intervención es adaptar estas infraestructuras a los estándares europeos de seguridad exigidos para la red transeuropea de carreteras. Para ello se están renovando sistemas de ventilación, iluminación, suministro eléctrico, comunicaciones, videovigilancia, señalización y gestión del tráfico, además de reforzarse las medidas de protección contra incendios y evacuación de usuarios.

En el caso de Fabares, donde se concentra actualmente la mayor afección directa a la circulación, los trabajos incluyen la ejecución de tres nuevas galerías de evacuación y la renovación de instalaciones esenciales para la seguridad del túnel. Desde hace semanas, uno de los tubos permanece cerrado al tráfico y la circulación se realiza en ambos sentidos por la galería paralela, una situación que se prolongará previsiblemente hasta finales de junio.

Cierres

La actuación fue adjudicada hace tres años con un plazo de ejecución de 32 meses y ya contemplaba cierres temporales de tubos, circulación bidireccional por una única calzada y restricciones puntuales de tráfico para poder desarrollar los trabajos. Las afecciones actuales, por tanto, forman parte de un calendario previsto desde el inicio del proyecto, aunque su impacto se ha hecho especialmente visible durante las últimas semanas.

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La atención se centra ahora en la evolución de las obras de cara al verano. Las previsiones oficiales apuntan a que las restricciones más importantes en Fabares finalizarán antes de julio, evitando coincidir con el periodo de máxima intensidad circulatoria. No obstante, la continuidad de los trabajos en el túnel bajo la ría mantiene abiertas las incógnitas sobre la capacidad del corredor en los meses en los que miles de vehículos utilizan diariamente estas vías para acceder a las playas y destinos turísticos del oriente asturiano.