Música, divulgación científica, cine, patrimonio histórico musical y teatro: junio llega cargado de actividades culturales en Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa reforzará en junio la actividad cultural del Teatro Riera con una programación que combina música, divulgación científica, cine, patrimonio histórico-musical y teatro. La agenda municipal reunirá propuestas gratuitas para distintos públicos, con especial presencia de actividades familiares, escolares y de divulgación.

La concejala de Cultura, Reyes Ugalde, destacó este viernes el balance positivo de los primeros meses del año y enmarcó la programación dentro de la apuesta del gobierno local por mantener una actividad cultural estable antes del verano. Desde el ejecutivo municipal subrayan que la cultura tiene también un efecto directo sobre la hostelería, el comercio y el sector servicios, al favorecer una oferta continuada durante todo el año.

La programación arrancará el lunes 2 de junio con Petit Pop, que actuará para público escolar dentro de la Xira Didáctica del Principado de Asturias. La banda asturiana llevará al Riera su “pop pequeñín”, en una jornada pensada para escolares y vinculada también al protagonismo que tendrán los centros educativos en los festivales de graduación del teatro municipal.

El domingo 7 de junio, a las 19.30 horas, el Riera recibirá a Ferla Megía, músico multinstrumentista y una de las voces de las nuevas vanguardias de raíz tradicional asturiana. Megía, que en 2025 recibió el Premio Camaretá al Meyor Cantar por el tema “Xatu”, ofrecerá una charla y actuación musical dentro del programa “Alcuentros col autor”. Su propuesta mezcla canción de autor, trap, reguetón y melodías inspiradas en la tradición asturiana. La entrada será libre hasta completar aforo.

La ciencia ocupará el escenario el jueves 12 de junio, a las 19.30 horas, con la conferencia “Un eclipse para entender el cosmos”, impartida por el maliayés Pablo Cayado, físico, investigador de la Universidad de Oviedo y presidente de Villaviciosa ConCiencia. La charla servirá de antesala al eclipse solar total del 12 de agosto, que cruzará el norte de España al atardecer, y abordará cuestiones como el origen del universo, la formación del sistema solar, los planetas y el funcionamiento del Sol. También se ofrecerán recomendaciones básicas para observar el fenómeno con seguridad.

El cine infantil llegará el viernes 13 de junio, a las 18.30 horas, con la proyección de “Little Amélie”, película de animación de 2025 dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang. La cinta, seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, está catalogada como especialmente recomendada para la infancia y ha obtenido el Premio del Público al Mejor Film Europeo en el Festival de San Sebastián 2025, según la información municipal.

El martes 16 de junio, a las 19.00 horas, se proyectará el documental “Cómo habitar un cuerpo”, dirigido por Cristóbal Osete Marín y estrenado recientemente en los cines Callao de Madrid. La película cuenta la historia de Elena y Alfredo, dos personas con discapacidad que relatan su experiencia vital a través de un recorrido emocional y geográfico. La entrada será libre.

Uno de los actos más singulares del mes será el domingo 21 de junio, a las 19.00 horas, con “La Resurrección de la Piedra”, dentro del proyecto Canteros del Sonido. La cita presentará por primera vez al público la reconstrucción fidedigna de la gaita medieval esculpida en la iglesia de Santa María de la Oliva, realizada por Chus Solís. En el acto participarán Manuel Paz, coordinador general del proyecto; Fernando Oliva, especialista en fotogrametría y desarrollo 3D; y el propio Solís, artesano y maestro gaitero, que explicará el proceso de luthería tradicional y hará sonar el instrumento con melodías medievales.

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La agenda concluirá el domingo 28 de junio, a las 19.00 horas, con “Un espíritu burlón”, de Noël Coward, representada por el alumnado del taller de teatro de Producciones Viesqueswood. La obra, un clásico de la comedia británica, parte de una sesión de espiritismo organizada por el matrimonio Condomine y deriva en una trama de humor, enredo y elementos sobrenaturales. Las entradas serán gratuitas y se podrán recoger en la taquilla del teatro desde una hora antes.