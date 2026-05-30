A limpiar sebes y lindes: el bando que el Alcalde de Villaviciosa dedica a los vecinos para mantener en condiciones los caminos del concejo

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha recordado a los propietarios y poseedores de fincas colindantes con caminos públicos municipales su obligación de mantener limpias las lindes, podar sebes y retirar ramas que invadan las vías, concediendo un plazo hasta el próximo 31 de julio para cumplir con estas obligaciones.

Según el bando dictado por el alcalde, la medida se ampara en la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de sebes y cunetas de los caminos públicos municipales, aprobada en 1995, que obliga a los titulares de las parcelas a mantener despejados los caminos para garantizar un tránsito libre, cómodo y seguro, así como facilitar la limpieza y conservación de las cunetas.

Poda

La normativa exige la poda y, cuando sea necesario, la corta de ramas de árboles y cierres vegetales que invadan los caminos públicos. También obliga a mantener limpios los desagües naturales de las aguas pluviales y prohíbe cerrar o modificar los denominados “agüeros”, elementos tradicionales destinados a la evacuación de las aguas.

El Consistorio recuerda además que estos deberes están recogidos igualmente en el artículo 15.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La resolución municipal establece que, una vez concluido el plazo del 31 de julio, los incumplimientos podrán ser comunicados de forma individual a los propietarios afectados, que dispondrán entonces de un nuevo plazo improrrogable de diez días para ejecutar los trabajos. Si persiste la situación, el Ayuntamiento podrá ordenar la realización de las labores mediante contrata o con medios municipales, repercutiendo posteriormente el coste a los responsables.

Cierres vegetales

El bando también subraya que los propietarios serán responsables de las consecuencias derivadas de la existencia de ramas, vegetación u otros obstáculos que dificulten la visibilidad en los caminos rurales y puedan provocar accidentes. Asimismo, recuerda que las condiciones relativas a la altura y distancia de los cierres vegetales respecto a las vías públicas están reguladas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa.

Por otra parte, el Ayuntamiento señala que mantiene consignación presupuestaria para la conservación y mejora de la red municipal de caminos. En este sentido, durante las próximas semanas se desarrollará el plan anual de desbroces de la red principal de vías municipales, que se ejecutará tanto mediante el tractor municipal, servicio recuperado en 2019, como a través del contrato de mantenimiento adjudicado a una empresa local.

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El informe y la planificación de los trabajos de desbroce previstos para este año estarán disponibles en la página web municipal. Desde la Alcaldía se solicita la colaboración de los propietarios para evitar la necesidad de recurrir a procedimientos de ejecución forzosa.