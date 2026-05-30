Manuel Villazón, un premio y una gran ovación en la Gala del Deporte de Villaviciosa por sus cuatro décadas de dedicación al atletismo

Villaviciosa vivió su gran fiesta del deporte, en un acto solemne, de celebración y de mucho reconocimiento a sus atletas, que llevan el nombre de concejo no solo por Asturias, sino dentro y fuera de España. La cita fue una oportunidad para poner en valor a los deportistas y clubes que cosecharon numerosos éxitos en 2025. Y también para echar la vista atrás y analizar el papel de otros personajes que han sido claves a lo largo de las últimas décadas en las diferentes disciplinas que tienen afición en el concejo. Diego Llosa y Clara Piquero fueron los grandes protagonistas, como mejores deportistas locales, en ciclismo y rugby, respectivamente. Pero el gran el colofón a la gala, con todos los asistentes en pie y una profunda y sincera ovación, tuvo lugar con el "Premio especial Ayuntamiento al mérito deportivo", que se llevó Manuel Villazón, por sus cuatro décadas de dedicación al atletismo.

Por su parte, Villazón, que dedicó 41 años al atletismo, especialmente como fundador y presidente del Club Atletismo Villaviciosa, lanzó un mensaje para los jóvenes invitándoles a disfrutar con el deporte. “Practiquéis lo que practiquéis no desesperéis. En Villaviciosa los que amamos el deporte sabemos todo lo que hay por detrás, el entrenamiento y todo lo que conlleva”, resaltó.

El teatro Riera de Villaviciosa fue el escenario que acogió el acto, presentado por el periodista Juan Luis Mas, en el que se entregaron 18 premios y 6 menciones especiales. No fue una decisión fácil determinar los ganadores, porque hubo más de 60 candidaturas para las 14 categorías planteadas. En tres de ellas hubo un galardón compartido. Y el Ayuntamiento de Villaviciosa, como organizador, incluyó otra distinción especial.

Manuela Fernández, directora general de Deportes del Principado, destacó para iniciar el acto “la importancia de promocionar la actividad física y el deporte”. Y también hizo hincapié en el gran momento de forma que vive el deporte maliayés: “No todos los concejos pueden decir que tienen campeonas del mundo. Este acto es un reconocimiento claro a los referentes que llevan el nombre de Villaviciosa, con valores como el esfuerzo, la superación y la igualdad”.

Por parte del Ayuntamiento de Villaviciosa entregaron premios Lorena Villar, teniente de alcalde, Rocío Vega, concejala de Desarrollo Local, José Antonio Fernández, concejal de Deportes, y Adrián García, portavoz municipal del Partido Popular.

"Mucha felicidad, pero más nervios que en una competición"

Diego Llosa, premio al mejor deportista local, no pudo recoger el premio, al estar en una competición. Pero sí lo hizo Clara Piquero, que tuvo palabras de recuerdo a sus seres cercanos. “Me quedo de todos estos años y experiencias con el apoyo que me dieron mis amigos y familia, y con las experiencias dentro y fuera del campo”, subrayó.

En la categoría de mejor deportista masculino promesa se premió al piragüista Pedro García, cuyo galardón recogió su hermano. Mientras que sí pudo estar en la gala la atleta Henar Suárez, la mejor promesa femenina. “Siento mucha felicidad, pero más nervios que en una competición. Para llegar hasta aquí dedico muchas horas en la pista y renuncio a planes de fines de semana”, enfatizó.

Menciones especiales y distinciones a la inclusión

En el acto se entrenaron seis menciones especiales. Recayeron en Daniel Miranda, Hugo Rodríguez, Miguel Ángel Toral, el Club Rítmica Villaviciosa, Raúl Sariego y Emilio Álvarez. los dos últimos a título póstumo y por ello muy emotivos.

El resto de premiados fueron Juan Carlos López y Manuel Vigón, expresidentes del Lealtad, en la categoría "Historia del deporte maliayo". A Los Caserinos se les reconoció como "Patrocinio deportivo local"; a César Pinar por los Valores deportivos; y al Basket Maliayo como Mejor club local.

Más galardones para los mejores llegaron para el Torneo de tenis Nuestra Señora del Portal en" Evento Deportivo"; Santiago Verdasco y Abel Vallón en "Labor técnica"; Rafael Zapatero, Sara Ouzande y el Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero en "Trayectoria deportiva" en sus apartados de masculina, femenina y por clubes.

Y otros dos reconocimientos especiales fueron para la "Inclusión en el deporte": se concedieron al Rail Villa Cabra, por ser la única prueba de deporte adaptado con categorías específicas, y al "Compromiso humano" del Club Villaviciosa-El Gaitero, que tiene dos paracanoistas.