Una gran espicha en junio calentará motores para las fiestas del Portal de Villaviciosa: las mejores orquestas del Norte en un cartel de auténtico lujo
La primera cita para recaudar fondos será el día 20 de junio en la plaza de abastos
La Asociación de Fiestas del Portal de Villaviciosa celebrará el próximo 20 de junio una Espicha de Verano en la Plaza de Abastos con el objetivo de recaudar fondos para unas celebraciones patronales que este año contarán con un cartel musical de auténtico lujo, encabezado por Panorama City, Tekila, Assia, Waikass, Cañón y La Última Legión, además de una nueva edición de The Goat Festival.
La cita comenzará a las 20.00 horas y ofrecerá comida, sidra y agua por 25 euros. Los vales podrán adquirirse entre los días 15 y 19 de junio en el local de la asociación de la calle Sol.
La espicha servirá para apoyar la organización de unas fiestas que ya han confirmado la presencia de algunas de las formaciones más destacadas del circuito festivo. El Portal volverá a reunir sobre sus escenarios a orquestas y grupos de gran tirón popular, consolidando una programación musical que figura entre las más atractivas del calendario festivo asturiano.
Panorama, Tekila...
Entre los nombres anunciados destacan Panorama City, heredera de la espectacular puesta en escena de Panorama; Tekila, referencia habitual de las grandes verbenas gallegas; Assia, una de las formaciones más veteranas y reconocidas del sector; además de Waikass, Cañón y La Última Legión, que completan una oferta musical especialmente potente para las celebraciones de septiembre.
La jornada continuará desde las 22.30 horas con una sesión de DJ y otras sorpresas, además de una barra gestionada por la propia asociación. La entrada a esta parte de la velada será libre.
La recaudación obtenida contribuirá a financiar unas fiestas que ya han comenzado a desvelar algunas de sus principales bazas y que aspiran a convertir la música en uno de los grandes reclamos del Portal 2026.
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