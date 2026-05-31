El popular Bus Etnográfico de Villaviciosa cumple diez años y vuelve en julio con recorridos por los hórreos y paneras del concejo: desde este lunes ya puedes apuntarte
La iniciativa de la Fundación José Cardín ofrece un recorrido por los principales elementos de la arquitectura tradicional del concejo
La Fundación José Cardín Fernández pone en marcha una nueva edición del Bus Etnográfico de Villaviciosa, una actividad que este año alcanza su décimo aniversario y que recorrerá algunos de los principales ejemplos del patrimonio tradicional del concejo durante las mañanas de los sábados de julio.
Las entradas saldrán a la venta este lunes para una propuesta que se desarrollará los días 4, 11, 18 y 25 de julio. El recorrido partirá a las 10.30 horas desde la sede de la Fundación José Cardín Fernández y regresará a Villaviciosa en torno a las 14.30 horas.
La ruta se realizará por la carretera AS-332 en dirección a Sietes, con visitas a distintos elementos representativos del paisaje etnográfico maliayés. Entre las paradas previstas figura la zona de Fuentes, el conjunto de hórreos y paneras de Sietes y la Casa l'Hórru, además de otros enclaves de interés.
Paradas
Durante el trayecto, tanto en la ida como en el regreso, los participantes realizarán diversas paradas para contemplar y conocer algunos de los ejemplos más destacados de la arquitectura popular asturiana. La actividad incluye explicaciones sobre las características de los hórreos, las diferencias con las paneras, los distintos estilos existentes en Villaviciosa y la evolución histórica de estas construcciones.
Los asistentes recibirán además una guía informativa sobre este patrimonio tradicional, considerado uno de los elementos más singulares del paisaje rural asturiano.
Precios
El precio de la actividad será de 15 euros por persona. Las reservas podrán realizarse a través de la fundacion una vez se abra el plazo de venta.
La organización advierte de que los recorridos no son accesibles para personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida, aunque sí pueden participar las que utilicen muleta o bastón.
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