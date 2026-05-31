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Quintes, en Villaviciosa, homenajeará a Clarín en el 125 aniversario de su muerte con un acto cultural y musical

Francisco Carantoña Álvarez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, y de Ángel Valle Cuesta, presidente de Cubera, glosarán la figura del autor de La Regenta

Ángel Valle, presidente de Cubera.

Ángel Valle, presidente de Cubera.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes recordará el próximo 19 de junio la figura de Leopoldo Alas "Clarín" con un acto conmemorativo coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural Clarín de la localidad.

El homenaje contará con las intervenciones de Francisco Carantoña Álvarez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, y de Ángel Valle Cuesta, presidente de Cubera, asociación dedicada al estudio y difusión de la cultura tradicional asturiana.

La Regenta

La iniciativa busca reivindicar la vigencia de la obra y el legado de Leopoldo Alas "Clarín" (Zamora, 1852-Oviedo, 1901), una de las figuras más influyentes de la literatura española de finales del siglo XIX y autor de La Regenta, considerada una de las grandes novelas de la literatura en lengua española.

El programa incluirá además la actuación del Ochote Asturias La Fresneda, que pondrá el cierre musical a una jornada organizada por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

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La entidad cultural de Quintes mantiene desde hace décadas una estrecha vinculación con la memoria del escritor, cuyo nombre da identidad a la asociación y al centro cultural que acogerá el acto.

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