Les Flores y la Virgen de la Salud tienen su fiesta en Oles, que recibió a cientos de devotos para la procesión

Cientos de feligreses, vecinos y devotos se dieron cita ayer en Oles (Villaviciosa) para celebrar el día grande de la fiesta de Les Flores, una de las citas más emblemáticas de la primavera maliayesa y que precede al inicio de las celebraciones estivales en La Marina. Dedicada a la Virgen de la Salud, volvió a congregar a numerosos romeros llegados de distintos rincones del concejo y de otras localidades asturianas. Este año el programa incluye cuatro días de actividades a cargo de la nueva comisión organizadora presidida por Lucas Alonso Tuero.

“Compartimos un profundo compromiso con Oles y sus tradiciones y queremos dar un nuevo impulso a todas nuestras fiestas y mejorarlas con la ayuda de todos los vecinos”, señalaron desde la entidad.

La jornada comenzó con el repique de campanas y el pasacalles de la Banda Gaites Conceyu Grau, que acompañó la salida de los ramos hacia la iglesia. A mediodía se celebró la misa, oficiada por José Ramón García, "Monchu’l cura", y cantada por el Coro Marinero Manín de Lastres. Después se produjo la esperada procesión, con el recuperado canto a la Virgen de la Salud, acompañada por la imagen de San Félix y la banda de gaiteros.

Muchos niños y jóvenes lucieron el traje tradicional asturiano y llevaron sus ofrendas a la Virgen, que fueron subastadas junto a las de los ramos, adornados con roscas, tartas y productos de la tradición local.

La fiesta mantiene costumbres muy arraigadas, como la llegada de peregrinos que acuden a depositar flores a los pies de la Virgen. “Son muchas las personas que cumplen en este día la promesa de venir a pedir salud o dar gracias por recibirla, y por gozar de su amparo”, explica Rubén Fernández Tuero, vecino de la localidad.

Para Ana Rosa Tuero Varas, nacida en la parroquia, la tradición de esta fiesta tiene un significado profundo. “Estar en las celebraciones emociona mucho; es un día de gran devoción y siempre venimos a pedir salud y a dar gracias a la Virgen. Cuando podemos, acudimos toda la familia con ofrendas de flores y velas, y mis hijos Francisco y Rubén suelen llevar la Virgen en la procesión", señaló Ana Rosa, que destacó lo "preciosa y emotiva" que es la misa cantada por el Coro Manín de Lastres.

La tarde contó como novedad con un campeonato de tute en el prado de la fiesta, con numerosos premios consistentes en productos asturianos. Los festejos ya arrancaron este pasado viernes con parrillada popular y verbena de la Orquesta Galilea y Discoastur. El sábado continuó la celebración con repique de campanas, voladores y verbena a cargo de Charleston Big Band y Discoastur.

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Hoy, lunes, las actividades arrancan a las 12.30 horas, con la misa por los difuntos, seguida de sesión vermut y pincheo. Por la tarde habrá juegos infantiles a las 17.00, campeonato de fútbol a las 18.30 y concurso de postres a las 20.00. La jornada concluirá con una cena campestre a las 20.30, y la tercera verbena desde las 21.30 para cerrar cuatro días de festejos.