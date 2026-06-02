El Portal de 1896: concursos de gaita y baile, procesiones, música y premios de El Gaitero en el programa festivo más antiguo conservado en Villaviciosa

Las fiestas del Portal de Villaviciosa ya tenían hace 130 años muchos de los ingredientes que siguen definiendo hoy la principal celebración del concejo. Así lo demuestra el que, según todos los indicios, es el programa festivo más antiguo conservado de las fiestas patronales maliayesas, un folleto correspondiente al año 1896 que forma parte de los fondos de la Fundación José Cardín y que permite reconstruir cómo era la vida festiva de la villa a finales del siglo XIX.

El documento, editado para las celebraciones de los días 12, 13 y 14 de septiembre de 1896, refleja una organización sorprendentemente estructurada para la época y muestra cómo la fiesta ya actuaba como un gran punto de encuentro social para vecinos llegados de toda la comarca.

Lejos de limitarse a los actos religiosos, el programa revela una celebración que combinaba procesiones y funciones litúrgicas con concursos de gaita, certámenes de baile, carreras de cintas, espectáculos pirotécnicos, teatro, música y animados paseos populares.

La apertura oficial de las celebraciones no difiere demasiado de la que todavía hoy reconocería cualquier maliayés. El día 12, a mediodía, el inicio de las fiestas sería anunciado mediante repique de campanas, disparos de bombas y morteros, música de banda y gaitas recorriendo las calles de la población. Era la forma tradicional de comunicar a toda la villa y a las parroquias cercanas que las fiestas habían comenzado.

Actos religiosos

Como era habitual en la época, los actos religiosos constituían el eje principal de la programación. El día 13 estaba prevista una solemne función religiosa seguida por la procesión con la imagen de la Virgen del Portal, auténtica protagonista de las celebraciones. Sin embargo, el programa demuestra también que la fiesta trascendía ampliamente el ámbito religioso y se convertía durante varios días en un gran acontecimiento social y cultural.

Uno de los aspectos más interesantes del folleto es la presencia de un certamen de gaitas, convocado para la mañana del 14 de septiembre en el kiosco de la plaza de Santa Clara. Los organizadores ofrecían premios de 20, 15 y 10 pesetas a los intérpretes más destacados, según el criterio de un jurado. La referencia confirma la importancia que ya tenía la música tradicional asturiana en las fiestas del Portal a finales del siglo XIX y constituye uno de los testimonios documentales más antiguos conocidos sobre la celebración de concursos de gaita en Villaviciosa.

La tradición asturiana también estaba presente en otro de los actos destacados del programa. Los organizadores convocaban un concurso de bailadores en el que las parejas participantes debían interpretar de forma individual el fandango y demostrar después sus habilidades en una actuación colectiva de fandango y gallegada. Las tres parejas más destacadas recibirían premios y regalos. El documento permite comprobar cómo el baile tradicional formaba ya parte esencial de las fiestas maliayesas mucho antes de la aparición de las actuales actuaciones folclóricas organizadas.

Entre los detalles más curiosos del programa figura una disposición que evidencia el valor simbólico que ya se concedía a la indumentaria tradicional. El folleto anuncia que todas las parejas que vistiesen el “traje del país” recibirían un obsequio, una medida destinada a fomentar la participación de vecinos ataviados con la vestimenta tradicional asturiana y reforzar el carácter popular de la celebración.

Carrera de cintas

La programación incluía también actividades deportivas y de habilidad. Durante la tarde del día 14 se celebraban carreras de cintas en bicicleta y a caballo, una modalidad muy popular en la época consistente en recoger cintas suspendidas mediante una varilla mientras se circulaba a velocidad. Los participantes debían inscribirse previamente en la peluquería de Carlos García, convertida en oficina informal de organización de varios de los concursos. Todavía más llamativa resulta la nota final del programa, donde se indica que las cintas utilizadas en la competición serían bordadas por las señoritas de Villaviciosa.

El folleto ofrece además un dato de enorme interés para la historia económica y social del concejo. Los premios de uno de los concursos estaban financiados por la entonces ya conocida fábrica de sidra El Gaitero, mencionada expresamente en el programa como una “acreditada fábrica”. La referencia constituye una prueba documental de la vinculación de la emblemática empresa sidrera con la vida pública y festiva de Villaviciosa cuando apenas habían transcurrido unas décadas desde su fundación.

Bailes

Las noches ocupaban igualmente un lugar destacado en la programación. El día 12 se anunciaba una gran velada con iluminación especial en las calles del Carmen, Santa Clara y el Campo de San Francisco. El programa prometía fuegos artificiales, globos correos, aerostáticos y otros artefactos pirotécnicos considerados entonces una gran novedad. La celebración culminaría con la elevación de un gran globo y con música interpretada por la banda municipal. Además, la noche incluía bailes en el Casino y Centro de Recreo y una representación teatral a cargo de la compañía del señor Soriano.

Más allá de las curiosidades, el folleto permite comprobar hasta qué punto algunas de las señas de identidad del Portal han permanecido prácticamente intactas durante más de un siglo. La música tradicional, los pasacalles, la procesión, las actuaciones musicales, los concursos populares, la participación de la sociedad local y la implicación de empresas vinculadas al concejo ya formaban parte del ADN de las fiestas en 1896.

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El programa constituye así una fotografía excepcional de la Villaviciosa de finales del siglo XIX y demuestra que muchas de las tradiciones que todavía hoy llenan las calles de la villa hunden sus raíces en una celebración que puede rastrearse documentalmente hasta hace 130 años a través del programa festivo más antiguo conservado de las fiestas del Portal.