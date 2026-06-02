Villaviciosa podrá ampliar el horario de verbenas y establecimientos hosteleros en fiestas patronales y eventos especiales

Villaviciosa podrá ampliar el horario de verbenas y establecimientos en fiestas patronales y eventos especiales. La iniciativa del gobierno municipal, que modifica una ordenanza municipal de 1991, ha sido aprobada en pleno por unanimidad, con el apoyo tanto de PSOE y PP como de la concejal no adscrita. Tal y como figura en la propuesta, en los días que coincidan con el periodo de celebración de las Fiestas del Portal de Villaviciosa, Festival de la Manzana, Antroxu, y Nochevieja, así como las fiestas patronales y/o populares de cada parroquia, se podrá ampliar el horario de las verbenas que se celebren hasta un máximo que se fija en las 5.00 horas.

"La aplicación de este límite exige que el espectáculo, verbena o fiesta tenga la consideración de popular o tradicional en cada localidad, o se califique como espectáculo singular, y está previamente autorizada por el órgano municipal competente en función a las características especiales que presente", señalan desde el Ayuntamiento.

Según la normativa autonómica, los espectáculos, verbenas y fiestas populares deben cumplir con horarios de cierre que el viernes y vísperas de festivo estaban fijados en las 4.00 horas. El resto de días, el tope horario es de las 3.30 horas. Sin embargo, la legislación también establece que los ayuntamientos, mediante ordenanza municipal, puede ampliar estas horas en caso de celebraciones singulares.

Atender una demanda

Así, ahora, Villaviciosa podrá autorizar una hora más en cada caso, con lo que el tope sería el de las 5 de la mañana para viernes y vísperas de festivos. El gobierno local destaca que de este modo se atienden las demandas de hosteleros, asociaciones y comisiones de festejos, teniendo en cuenta su peso en la economía y en el mantenimiento de las tradiciones en el municipio.

Para apoyar a estos sectores, "se viene a regular por primera vez en Villaviciosa las excepciones, dentro de la esfera de la competencia municipal, respecto de los horarios de apertura y cierre aplicable a los establecimientos, locales o instalaciones para espectáculos públicos, como los festejos populares y actividades recreativas".