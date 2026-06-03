Los bloques de viviendas del Principado en Villaviciosa estrenarán ascensores y otras mejoras tras una obra de 2,38 millones que se acaba de contratar
La actuación incluye un aislamiento térmico por el exterior de las fachadas, una solución que permite reducir las pérdidas energéticas y mejorar la eficiencia de los edificios sin disminuir la superficie útil de los pisos
Los tres bloques de viviendas públicas del Principado situados en los números 5, 7 y 9 de la calle Pintor Guillermo Simón, en Villaviciosa, afrontarán en los próximos meses una profunda transformación. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha formalizado la contratación de unas obras valoradas en 2,38 millones de euros que permitirán modernizar un conjunto residencial que alberga 71 viviendas.
Las obras serán ejecutadas por la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Promogrado, adjudicataria de un procedimiento al que concurrieron tres ofertas. El contrato fue formalizado el pasado 25 de mayo y fija un plazo de ejecución de quince meses desde el inicio efectivo de los trabajos.
La actuación tiene un doble objetivo. Por un lado, mejorar la accesibilidad de los edificios mediante la instalación de un ascensor en cada uno de los tres bloques. Por otro, acometer una renovación energética integral destinada a reducir el consumo, aumentar el confort de las viviendas y mejorar el comportamiento térmico de los inmuebles.
Entre las actuaciones previstas figura la colocación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en las fachadas, una solución que permite reducir las pérdidas energéticas y mejorar la eficiencia de los edificios sin disminuir la superficie útil de las viviendas.
El proyecto contempla además el aislamiento de las cubiertas y de los forjados de la planta baja, así como la sustitución de todas las carpinterías exteriores por nuevas ventanas de PVC con doble acristalamiento de altas prestaciones térmicas.
Otra de las mejoras incluidas será la implantación de un sistema de ventilación mecánica de doble flujo, diseñado para garantizar una adecuada renovación del aire interior y contribuir a unas mejores condiciones de habitabilidad para los residentes.
La adjudicación se cerró por 1,96 millones de euros sin IVA, frente a un presupuesto base de licitación de 2,20 millones. El importe final del contrato asciende a 2.378.407,90 euros, impuestos incluidos.
La actuación forma parte de las inversiones que el Principado viene desarrollando para la conservación y modernización de su parque público de vivienda. En el caso de Villaviciosa, supondrá una renovación integral de tres edificios públicos que mejorará la accesibilidad, la eficiencia energética y el confort de sus 71 viviendas.
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