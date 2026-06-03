La patronal Otea forma a los primeros escanciadores profesionales con la titulación oficial del Servicio de Empleo: 250 horas de clases teóricas y prácticas sobre la bebida más asturiana

La profesionalización del echador de sidra en Asturias da sus primeros pasos. La primera promoción de alumnos formada al amparo de la nueva especialidad oficial de camarero escanciador ha completado recientemente su formación a través de la patronal hostelera Otea, que acaba de poner en marcha una segunda edición de un curso centrado en una de las profesiones más emblemáticas y con más demanda de la hostelería regional. La incorporación de la especialidad al catálogo oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en 2025 ha permitido al Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) poner en marcha este año los primeros cursos destinados a formar profesionales especializados en el servicio de la bebida más asturiana. La iniciativa supone la materialización de una vieja reivindicación del sector.

Asistentes al primer curso de escanciadores profesionales de Otea / Otea

La necesidad de esta formación resulta especialmente evidente ante la falta de profesionales de la que vienen alertando desde hace tiempo las sidrerías asturianas. El siete veces campeón regional de escanciadores y formador de nuevas generaciones de echadores en Tierra Astur, Salvador Ondó, lanzó recientemente una cifra tan llamativa como reveladora al reclamar una apuesta decidida por la formación: "Hoy en día hacen falta más de 1.400 echadores en Asturias", desveló Ondó durante la entrega del premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, para añadir que los cursos no deben limitarse a enseñar a echar la sidra, sino a impartir todo tipo de información sobre su historia, cultura y servicio.

Enseñanzas

Esa filosofía inspira el contenido de la nueva especialidad. Lejos de limitarse a enseñar cómo servir un culete, el programa persigue formar profesionales capaces de desenvolverse con solvencia en cualquier sidrería o establecimiento hostelero, así como de transmitir al cliente los conocimientos asociados a una de las principales señas de identidad de Asturias. La formación, de 250 horas, combina enseñanza teórica y práctica y está diseñada para ofrecer una visión completa de la bebida tradicional. Los alumnos reciben conocimientos sobre la manzana, las variedades utilizadas en la elaboración de los caldos, las características de la sidra y las nociones básicas del proceso de producción, desde la materia prima hasta la botella que llega al consumidor.

Otro de los grandes bloques del programa se centra en el servicio y la conservación del producto. Los participantes aprenden cómo almacenar correctamente las botellas, controlar su rotación, gestionar el aprovisionamiento, realizar las tareas de reposición y garantizar que la sidra se sirve en las condiciones óptimas de temperatura y conservación. La formación aborda también la manipulación del producto y los distintos derivados de la sidra presentes actualmente en el mercado.

La técnica del escanciado ocupa un papel esencial dentro del curso. Los alumnos trabajan los cánones profesionales de esta práctica, perfeccionando aspectos como la postura corporal, el agarre de la botella y del vaso, la altura de caída del chorro, la inclinación adecuada, la cantidad de sidra que debe servirse en cada culín y la forma de conseguir la oxigenación necesaria para que la bebida exprese todas sus cualidades. Buena parte de las horas lectivas se dedican precisamente a la práctica continuada del escanciado.

Cultura sidrera

La formación incorpora, además, contenidos relacionados con la atención al cliente y la divulgación de la cultura sidrera. El objetivo es que el futuro profesional no solo sea capaz de escanciar correctamente, sino también de explicar las características de la bebida, las razones técnicas y culturales que justifican el escanciado, las particularidades del consumo tradicional compartiendo vaso y el valor patrimonial de una práctica reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Los cursos son impartidos actualmente por la patronal Otea y cuentan como docente con Susana Ovín, tres veces campeona de Asturias de escanciado y sobrina de Constantino Ovín, una de las figuras más influyentes en la profesionalización de esta disciplina. La previsión es que próximamente se sume el grupo Crivencar-Tierra Astur, que ya dispone de la homologación necesaria para impartir la especialidad. La incorporación de nuevos centros permitiría ampliar la oferta de plazas y acelerar la formación de profesionales en un sector que busca garantizar el relevo generacional y reforzar la calidad del servicio.