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¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas

La Red Natural de Asturias (RENA) ha organizado una jornada de voluntariado ambiental para retirar especies vegetales invasoras en uno de los espacios naturales más emblemáticos del litoral asturiano.

Imagen de archivo de una limpieza de plantas invasoras en la playa de Rodiles.

Imagen de archivo de una limpieza de plantas invasoras en la playa de Rodiles.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles (Villaviciosa) ofrece una oportunidad para dedicar unas horas a la conservación de la naturaleza. La Red Natural de Asturias (RENA) ha organizado una jornada de voluntariado ambiental para retirar especies vegetales invasoras en uno de los espacios naturales más emblemáticos del litoral asturiano.

La actividad se celebrará el próximo domingo, 7 de junio, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y está abierta a la participación de cualquier persona interesada mediante inscripción gratuita.

El objetivo es frenar la expansión de plantas invasoras que amenazan la biodiversidad y desplazan a las especies autóctonas. Los participantes colaborarán en labores de retirada sobre el terreno y podrán conocer de primera mano el impacto que estas especies generan sobre los ecosistemas naturales.

La iniciativa forma parte del programa de voluntariado ambiental impulsado por la Red Natural de Asturias, que desarrolla acciones de conservación, sensibilización y participación ciudadana en distintos espacios protegidos de la región.

La jornada combinará trabajo práctico y divulgación ambiental en un entorno de gran valor ecológico. Además de participar en las tareas de conservación, los asistentes podrán profundizar en el conocimiento de una de las amenazas ambientales más importantes para numerosos espacios naturales: la proliferación de especies exóticas invasoras.

Ecosistemas

Estas plantas pueden desplazar a la vegetación autóctona, alterar los ecosistemas y reducir la biodiversidad. Su control constituye una de las líneas habituales de actuación en espacios naturales especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

Rodiles, situada en el entorno de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, es uno de los enclaves costeros más reconocidos de Asturias. Miles de personas visitan cada año este espacio natural, cuya conservación depende también de la implicación ciudadana en iniciativas como la programada para este fin de semana.

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La participación es gratuita y la organización facilitará la coordinación de transporte compartido entre los voluntarios para optimizar desplazamientos y recursos. La inscripción permanece abierta para todas aquellas personas que deseen sumarse a una mañana de trabajo ambiental en favor de la conservación del patrimonio natural maliayés.

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