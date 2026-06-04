Magallanes, Elcano y Carlos V vuelven a encontrarse en Villaviciosa cinco siglos después: inaugurada en la Casa de los Hevia una exposición sobre la primera vuelta al mundo

La Casa de los Hevia, el edificio donde pernoctó Carlos V tras desembarcar en las costas maliayesas en septiembre de 1517 para iniciar su reinado en España, acoge desde este jueves la exposición "Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano", una muestra que recuerda la expedición impulsada por aquel mismo monarca y que acabaría completando la primera vuelta al mundo. La coincidencia histórica convierte el emplazamiento en un escenario especialmente simbólico para acercarse a una de las mayores gestas de la navegación universal.

Alejandro Vega entrega un obsequio al coronel Jesús Moreno durante la inauguración de la muestra. / J. A. O.

La exposición, organizada por la Delegación de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa, fue inaugurada por el delegado, coronel Jesús Moreno del Valle; el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; el alcalde, Alejandro Vega Riego; la concejala de Cultura, María Reyes Ugalde Tuero, y la teniente de alcalde de Laredo, Laura Recio, de vacaciones en el concejo.

La muestra reúne 38 paneles expositivos, tres lonas y un audiovisual de unos cinco minutos de duración que recorren las principales etapas de la expedición iniciada en 1519 por Fernando de Magallanes con el objetivo de encontrar una nueva ruta hacia las islas de las Especias, las actuales Molucas. El itinerario expositivo aborda el mundo conocido en la época, la composición de la expedición, los descubrimientos realizados durante el viaje y el regreso de la nao Victoria, única embarcación que consiguió completar la travesía.

Ruta occidental

La relación entre Carlos I y aquella empresa fue directa. El joven rey respaldó el proyecto presentado por Magallanes para abrir una ruta occidental hacia las Molucas y competir con Portugal en el lucrativo comercio de las especias. La expedición partió con cinco naves y alrededor de 250 hombres, pero solo la nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano tras la muerte de Magallanes en Filipinas, regresó a España en 1522 con apenas 18 supervivientes.

Más allá de su objetivo comercial, el viaje transformó el conocimiento del mundo. La expedición confirmó de forma práctica la esfericidad de la Tierra, evidenció que América no formaba parte de Asia y amplió definitivamente los horizontes geográficos conocidos. También supuso un importante avance en la navegación gracias al perfeccionamiento de la cartografía, los instrumentos náuticos y el conocimiento de las corrientes marinas.

La exposición utiliza mapas históricos, reproducciones documentales e imágenes procedentes en gran medida de fondos del Museo Naval para explicar una aventura que cambió para siempre la percepción del planeta. Según sus organizadores, la muestra busca ofrecer una visión completa y accesible de un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la exploración.

La elección de la Casa de los Hevia añade un valor especial al conjunto. El edificio está ligado a la estancia de Carlos I en Villaviciosa tras su llegada a España en 1517, apenas dos años antes de autorizar la expedición de Magallanes. Más de cinco siglos después, el lugar que acogió al futuro emperador sirve de escenario para recordar la empresa marítima más ambiciosa de su tiempo.

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La exposición podrá visitarse hasta el 26 de este mes de junio, con entrada gratuita, en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.