“Memoria viva: dibujo y escultura en papel”: la nueva iniciativa para fomentar la memoria de las personas mayores de Villaviciosa

Las personas mayores de Villaviciosa tendrán este mes una nueva oportunidad para ejercitar la memoria y la creatividad a través del arte. El municipio acogerá el taller gratuito “Memoria Viva: Dibujo y Escultura en Papel”, una propuesta promovida por la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento maliayés, con la colaboración del Ateneo Obrero, que se desarrollará durante junio en los locales de San Juan de Capistrano.

La actividad busca convertir los recuerdos personales en creaciones artísticas mediante técnicas accesibles de dibujo y escultura en papel. El objetivo es trabajar la memoria autobiográfica, reforzar la identidad personal y favorecer el bienestar emocional de los participantes a través de procesos creativos compartidos.

Además del componente artístico, el programa persigue estimular capacidades como la motricidad fina, la percepción espacial y la expresión personal. También pretende fomentar la interacción social entre los asistentes, creando espacios de encuentro que contribuyan a combatir la soledad y fortalecer los vínculos comunitarios.

La propuesta se integra en los objetivos de Cultura Cercana 2026, una línea de actuación orientada a acercar la actividad cultural a la ciudadanía mediante proyectos participativos vinculados a la memoria y al patrimonio inmaterial.

Participación

Entre las metas del taller figuran la promoción de la participación activa de las personas mayores, el estímulo de la memoria autobiográfica, el desarrollo de la creatividad mediante el dibujo, la introducción a la escultura en papel de forma sencilla y el fortalecimiento de las relaciones sociales.

La formación correrá a cargo de la Beatriz Cimadevilla Alonso, doctora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y especialista en Expresión Plástica.

Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana y tarde durante el mes de junio. La participación es gratuita, incluidos los materiales, aunque las plazas son limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la secretaría del Ateneo Obrero, en el teléfono 684 64 31 16.

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El calendario previsto incluye sesiones los días 8, 9, 18, 19 y 26 de junio, repartidas entre horarios matinales y vespertinos para facilitar la asistencia de los participantes.