El Mirador de los Gemelos: la excepcional atalaya sobre el Cantábrico (con acantilados de 118 metros de caída vertical) para disfrutar de la foguera y la foguerina de San Juan

Les Mariñes de Villaviciosa volverán a celebrar una de sus noches más emblemáticas y especiales del año con la Foguera de San Xuan del Mirador Los Gemelos. La cita tendrá lugar el próximo 23 de junio.

La celebración arrancará a partir de las 19.00 horas y está promovida conjuntamente por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, la Asociación de Vecinos San Clemente de Quintueles, la Asociación de Vecinos La Rasa de Rovigo, la Asociación de Vecinos La Parpayuela de Quintes y las comisiones de fiestas de San Bartolomé y Santa Ana.

La programación incluye el encendido de una foguerina infantil a las 21.00 horas y de la foguera principal a las doce de la noche. Además, los organizadores animan a participar en una cena compartida bajo la fórmula tradicional de que cada familia aporte algo para compartir durante la velada.

La foguera volverá a celebrarse en el Mirador Los Gemelos, el espacio creado por los hermanos Teo y Gerardo Morís sobre los acantilados de Rovigo. El enclave alberga desde 2022 un monolito y una placa con el verso «Hay un poema oculto en la caligrafía de las olas», obra del escritor maliayés José Manuel Valdés Costales. La instalación formó parte de los actos del Día Mundial de la Poesía y fue inaugurada con un recital literario que reunió a una docena de autores.

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Desde el mirador, punto más alto de acantilado en Asturias con 118 metros de caída vertical, se puede ver una magnífica vista del mar Cantábrico, Gijón, Candás y Luanco que ha sido objeto ya de numerosos vídeos para redes sociales