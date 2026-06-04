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La parroquia de Santa María de Villaviciosa anuncia cambios en los horarios de misas a partir de este domingo

La programación afecta a la iglesia y al convento de las Clarisas

Celestino Riego, párroco de Villaviciosa.

Celestino Riego, párroco de Villaviciosa.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

La Parroquia de Santa María de la Anunciación de Villaviciosa pondrá en marcha este domingo 7 de junio nuevos horarios para las celebraciones litúrgicas que se desarrollan en la iglesia parroquial, el convento de las Hermanas Clarisas y la iglesia de La Oliva.

Según la información difundida por la parroquia, la misa de lunes a viernes se celebrará a las 20.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas.

Los sábados habrá una celebración a las 9.00 horas en las Clarisas y otra a las 20.00 horas en la iglesia parroquial.

Por su parte, los domingos se mantendrán tres eucaristías: a las 9.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas, a las 10.30 horas en la iglesia de La Oliva y a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación.

La parroquia también recuerda que la Exposición del Santísimo tendrá lugar todos los jueves a las 19.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas. Asimismo, las confesiones podrán realizarse media hora antes de cada una de las celebraciones.

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Los nuevos horarios entrarán en vigor el domingo 7 de junio, según ha comunicado la comunidad parroquial maliayesa.

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