La parroquia de Santa María de Villaviciosa anuncia cambios en los horarios de misas a partir de este domingo

La Parroquia de Santa María de la Anunciación de Villaviciosa pondrá en marcha este domingo 7 de junio nuevos horarios para las celebraciones litúrgicas que se desarrollan en la iglesia parroquial, el convento de las Hermanas Clarisas y la iglesia de La Oliva.

Según la información difundida por la parroquia, la misa de lunes a viernes se celebrará a las 20.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas.

Los sábados habrá una celebración a las 9.00 horas en las Clarisas y otra a las 20.00 horas en la iglesia parroquial.

Por su parte, los domingos se mantendrán tres eucaristías: a las 9.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas, a las 10.30 horas en la iglesia de La Oliva y a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación.

La parroquia también recuerda que la Exposición del Santísimo tendrá lugar todos los jueves a las 19.00 horas en el convento de las Hermanas Clarisas. Asimismo, las confesiones podrán realizarse media hora antes de cada una de las celebraciones.

Noticias relacionadas

Los nuevos horarios entrarán en vigor el domingo 7 de junio, según ha comunicado la comunidad parroquial maliayesa.