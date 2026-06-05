Villaviciosa amplía hasta finales de noviembre el plazo para legalizar cuadras e instalaciones ganaderas mediante declaración responsable

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha ampliado en seis meses el plazo para que los titulares de cuadras e instalaciones ganaderas tradicionales o en precario puedan regularizar su situación mediante la presentación de la declaración responsable ambiental. La medida, acordada mediante resolución de Alcaldía firmada este viernes, permitirá completar los trámites hasta el próximo 24 de noviembre de 2026.

La ampliación se adopta al considerar insuficiente el plazo inicialmente previsto para elaborar los informes técnicos municipales y para que los propietarios puedan presentar toda la documentación exigida, según recoge la resolución municipal.

La medida afecta a las instalaciones incluidas en la regulación aprobada por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, que estableció un procedimiento extraordinario para la legalización de actividades ganaderas de escasa incidencia ambiental situadas en núcleos de población.

Normativa

La normativa autonómica concedía inicialmente un plazo de un año para presentar la declaración responsable ambiental, un periodo que finalizaba este mes. Sin embargo, la propia resolución contempla la posibilidad de ampliar dicho plazo cuando resulte insuficiente para completar la tramitación administrativa o aportar la documentación técnica preceptiva.

El gobierno local ha hecho uso de esa previsión tras las consultas realizadas con los servicios técnicos municipales. De este modo, los titulares de explotaciones que todavía no hayan completado el procedimiento dispondrán de medio año adicional para hacerlo.

La regulación distingue entre las denominadas instalaciones ganaderas tradicionales, aquellas cuyos edificios son anteriores a 1961 y que continúan inscritas en el Registro General de Explotaciones Agrarias del Principado de Asturias (REGAPA), y las instalaciones en precario, construidas con posterioridad a esa fecha, también registradas, pero sin licencia de actividad.

Núcleos rurales

En ambos casos, la norma está dirigida a explotaciones ubicadas en núcleos rurales, así como en determinadas zonas urbanas o urbanizables que con el paso de los años han experimentado cambios en su clasificación urbanística, pero donde siguen existiendo edificaciones vinculadas a la actividad ganadera.

El objetivo de la medida es facilitar la regularización administrativa de estas instalaciones y evitar que los titulares pierdan la oportunidad de acogerse al procedimiento habilitado por el Principado, especialmente en aquellos casos en los que todavía deben completarse informes o documentación técnica.

Noticias relacionadas

La decisión municipal ha sido difundida mediante un bando de Alcaldía para garantizar su conocimiento entre los posibles interesados del concejo.