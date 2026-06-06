27 pistas sobre la arena: Rodiles acoge este fin de semana competiciones de vóley playa con más de tres mil jugadores y aficionados

La playa de Rodiles (Villaviciosa) acoge este fin de semana la penúltima prueba del Circuito Regional Asturiano de Vóley Playa 2026, organizada por la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, el Club Costa Norte y el Ayuntamiento de Villaviciosa. La cita reune a más de un millar de deportistas y movilizó a unas tres mil personas entre jugadores, familiares, acompañantes y aficionados, consolidándose como uno de los eventos deportivos más concurridos del concejo.

La competición arrancó este sábado con las categorías sénior y amateur, en las que participaron 64 parejas procedentes de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. Los encuentros comenzaron a las 9.30 horas y se prolongaron durante toda la jornada hasta la disputa de las finales masculina y femenina.

La jornada incluyó además las finales de los Juegos Deportivos del Principado, que concentraron a más de 1.000 jugadores y jugadoras de las categorías cadete, infantil y mixtas alevín, benjamín y minibenjamín. Para albergar la competición se habilitaron 27 pistas sobre el arenal maliayés.

La elevada participación convirtió durante todo el día a Rodiles en el principal escenario del voleibol asturiano. Según la organización, alrededor de 3.000 personas pasaron por la playa entre deportistas, familiares y público.

El evento incorporó además una vertiente solidaria mediante una recogida de alimentos promovida por la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, el Club Costa Norte y el Banco de Alimentos de Asturias.

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La actividad sigue este domingo con las pruebas de categorías de base, en las que participan deportistas sub-21, sub-19, sub-17, sub-15 y sub-13, tanto en categoría masculina como femenina. Estas competiciones son clave para determinar las plazas de acceso a los próximos Campeonatos de España.