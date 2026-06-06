Luz verde al proyecto para crear un área de autocaravanas con cincuenta plazas en el camping de Villaviciosa
La Junta de Gobierno aprobará este lunes el plan especial necesario para desarrollar la actuación, que ampliará la oferta de este tipo de estacionamientos en el concejo
El Ayuntamiento de Villaviciosa dará este lunes un paso decisivo para la creación de una nueva área de autocaravanas en el camping del concejo. La Junta de Gobierno aprobará inicialmente el plan especial promovido por la propiedad, un trámite urbanístico imprescindible para que el proyecto pueda seguir adelante y acercarse a su ejecución.
La actuación recoge la habilitación de un espacio específico para autocaravanas en tránsito con capacidad para cincuenta vehículos. La instalación contará con los servicios habituales demandados por los usuarios de este tipo de turismo, uno de los segmentos que más crecimiento ha experimentado en los últimos años.
Trámites
La aprobación inicial permitirá continuar la tramitación administrativa del expediente. Una vez completados los trámites preceptivos y obtenidas las autorizaciones necesarias, la propiedad podrá poner en marcha las obras para desarrollar el proyecto.
La futura área reforzará la oferta existente en Villaviciosa para este tipo de vehículos. El concejo dispone desde 2024 de un área municipal en El Salín, financiada con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra. Durante la puesta en servicio de aquella instalación ya se había puesto de manifiesto la necesidad de incrementar el número de plazas disponibles ante el crecimiento constante de la demanda.
El Salín
Las cincuenta plazas previstas en el camping supondrán un importante aumento de la capacidad actual. A diferencia del área municipal de El Salín, que cuenta con ocho plazas, la nueva instalación tendrá carácter privado y será de pago.
Con este proyecto, Villaviciosa busca responder al auge del turismo itinerante, una modalidad que ha ganado peso en Asturias y en el conjunto de España, especialmente a partir de la pandemia.
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