Argüeru abre la fiesta en les Mariñes con Les Flores: la cocina gallega protagoniza el evento

La comarca mariñana de Villaviciosa entra en el calendario festivo de verano. Para empezar, Argüeru celebró este fin de semana la primera edición de la fiesta de las Flores, organizada por la Comisión de San Mamés en el campo de la iglesia parroquial.

Argüeru abre la fiesta en les Mariñes

Este domingo, tuvo lugar una animada jornada festiva con sesión vermú y especial protagonismo para los sabores gallegos, con degustaciones de pulpo, raxo, lacón y empanada, además de brindis con vino ribeiro.

La celebración, que reunió a varios centenares de asistentes, estuvo amenizada por el grupo "De Sur a Norte", encargado de poner el broche final a un fin de semana marcado por la música, la gastronomía y una amplia participación vecinal.

"Estamos muy contentos porque la fiesta abrió el verano en Argüeru con buena gastronomía, música y atracciones para los más pequeños. Era la primera vez que organizábamos la fiesta de esta manera. Han sido dos días muy animados, con una gran participación vecinal y muchas ganas de pasarlo bien. Ha superado nuestras expectativas", señalaron desde la comisión de fiestas, visiblemente satisfechos.

Las celebraciones habían comenzado ya el sábado con una misa en la que participaron los cuatro niños que este año recibieron la primera comunión en la parroquia. A continuación, se celebró la procesión, con la imagen de la Virgen María acompañada por gaita y tambor, seguida de una sesión vermú y de una comida popular con platos de la cocina gallega elaborados por el Mesón Pulpería Tierras Gallegas.

Por la noche, numerosos asistentes disfrutaron de una cena basada en recetas tradicionales gallegas, acompañada por las actuaciones de Marta y María, conocidas por su participación en "La Voz" y en distintos programas de la TPA. La fiesta iba a continuar con la intervención de dj Vas Bailar, que puso el cierre a la jornada.

Estas celebraciones sirvieron como antesala de las fiestas principales de San Mamés, que se celebrarán del 5 al 9 de agosto y que, al igual que esta cita, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Por su lado, Tazones celebrará el próximo domingo, día 14, la fiesta de las Flores, que supondrá la primera cita lúdica del año en la localidad. El programa incluye alborada y concierto de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, además de una misa cantada por el Coro Manín de Lastres.

La procesión marinera hasta el puerto será otro de los principales atractivos de una festividad que pone en valor la identidad religiosa, cultural y marinera de la localidad.

Noticias relacionadas

Por su parte, Castiellu de la Marina celebrará los días 12, 13 y 15 de este mes las fiestas de San Juan. El programa incluye misa solemne en honor a San Juan Bautista, parrillada, el IX Memorial Máximo Álvarez de Bolos, el IX Concurso de Sidra Casera, juegos infantiles, paella, cena de callos, la XV Concentración de Vehículos Clásicos, una gran corderada, verbenas con la orquesta Assia, fuegos artificiales y la tradicional Foguera de San Juan.